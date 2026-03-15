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第9屆玉山論壇明登場！22國逾70名國際領袖齊聚　創歷年最大規模

▲▼外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的「第九屆玉山論壇」16至17日在台北美福大飯店舉行。（圖／翻攝自玉山論壇官網）

▲「第九屆玉山論壇」16至17日舉行。（圖／翻攝自玉山論壇官網）

記者詹詠淇／台北報導

外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的「第九屆玉山論壇」16至17日在台北美福大飯店舉行，今年主題為「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」（Indo-Pacific Partnership Prospects: Taiwan’s Values, Technology, and Resilience）；並再度結合「2026年智慧城市展暨淨零城市展」，邀獲來自北美、拉丁美洲、歐洲及印太地區共22國計70多名國際政經領袖共襄盛舉，規模為歷年之最。

外交部表示，總統賴清德將於首（16）日上午開幕式致詞，副總統蕭美琴也將於同日中午款宴與會外賓，外交部長林佳龍則主持當天晚宴。論壇首日四場政府場次，將分由數發部、經濟部、環境部及內政部的部（次）長領銜主持。

外交部指出，本屆論壇應邀出蒞訪的重量級政要包括波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）、斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）、日本「日華議員懇談會」會長暨眾議院憲法審查會會長古屋圭司眾議員、巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Villate）、韓國改革新黨主席李埈錫國會議員、英國前貿易大臣佛克斯爵士閣下（Rt Hon Sir Liam Fox）、德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）、加拿大前駐WTO大使傅立德（Jonathan Fried）、菲律賓那牙市市長羅貝多（Leni Robredo）以及保加利亞、立陶宛、捷克、馬來西亞及紐西蘭等國之前任閣員級官員。另有來自加拿大、菲律賓、荷蘭及新加坡等前國會議員參與對話。

外交部表示，今年「玉山論壇」將延續「新南向+」與國際友盟探討建構印太及全球具戰略意義的夥伴關係，讓「信賴台灣」（Trusted Taiwan）成為世界不可或缺之安全與繁榮方案。

 
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