台南做工行善團攜手修屋助弱勢　關廟80歲翁破舊老宅重見希望

▲台南市勞工局結合做工行善團志工前往關廟協助弱勢家庭修繕老宅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善弱勢家庭居住環境，台南市勞工局結合「做工行善團」持續推動房屋修繕服務，透過實際行動為有需要的家庭打造更安全的生活空間，也展現黃偉哲市長推動「希望家園」施政理念的成果。在各工會志工發揮專業技術與熱心投入下，眾人齊心協力，讓一戶戶老舊住宅逐步重獲新生，也為弱勢家庭帶來溫暖與希望。

此次協助修繕的案例位於台南關廟區，一名80多歲陳姓老先生與身心障礙子女長期居住在老舊住宅中。由於房屋年久失修，加上颱風侵襲影響，屋頂、天花板及室內設施多處損壞，不僅生活品質大受影響，也存在居住安全疑慮。然而陳姓老先生平日僅仰賴中低收入老人生活津貼維生，經濟拮据，無力負擔房屋修繕費用。

做工行善團接獲通報後，於2月22日偕同各工會志工前往現場會勘，隨即展開修繕工程。本週施工進度包括3月11日由電氣工會先行斷電並設置臨時用電設備，3月12日至13日由泥水工會進行兩天拆除作業，15日再由電氣工會埋設管線工程，電子加工工會也到場進行丈量。後續將由木工、鋁製品及油漆等工會接續施工，逐步完成整體修繕工程。

此外，本次修繕清運作業也獲得台南市關廟區公所及台南市政府環境保護局關廟區清潔隊協助，協力清運廢棄物，讓施工過程更加順利。

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團志工長期投入房屋修繕服務，只要台南市弱勢勞工家庭有修繕需求，志工們總會第一時間排除困難前往勘查，並運用專業技術協助改善居住環境，為市民重建安全與安心的家園。



王鑫基指出，本週假日也有勞工志願服務協會志工偕同家人加入修繕行列，其中莊志偉與謝芬蘭夫妻檔攜手參與服務，以實際行動關懷弱勢家庭，令人感動。他也感謝所有志工的付出，讓弱勢家庭能逐步擁有更安全、安心的居住環境，共同實踐打造宜居城市的目標。