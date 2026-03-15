青年淨山守護尾寮山　屏東縣救國團號召健行護生態

▲救國團屏東縣團委會發起淨山行動。（圖／救國團屏東縣團委員提供）

記者陳崑福／屏東報導

為傳遞守護山林與永續環保理念，救國團屏東縣團委會15日在高樹鄉尾寮山步道舉辦「青年環保－關懷環境」淨山健行活動，號召義工與登山民眾一同參與，透過健行與撿拾垃圾的方式守護山林環境。主辦單位表示，期盼藉由實際行動喚起社會大眾重視生態保護，共同維護自然環境，讓山林生態永續發展。

活動獲得屏東縣政府與高樹鄉長梁正翰支持與指導，參與人員於當日上午在尾寮山步道集合後，以登山健行方式展開淨山行動。參與者沿途撿拾山徑垃圾，以雙手守護自然環境，不僅讓參與者在服務過程中與土地建立更深連結，也為恢復山林整潔與自然美景盡一份心力。

現場並準備礦泉水、垃圾袋、手套及夾子等淨山工具供民眾使用，同時推廣「無痕新生活」理念，鼓勵大家從日常生活落實環境友善行動。主辦單位希望透過活動結合在地生態與環境教育，提升民眾對環保議題的認識與實踐能力，進一步喚起社會珍惜自然資源的意識。

救國團屏東縣團委會總幹事楊玄羽表示，適逢青年節，特別結合各基層單位舉辦系列公益活動，希望號召青年學子與社會大眾投入服務，以實際行動關懷地方、回饋社會，同時凝聚地方向心力，展現救國團長期深耕地方、服務社會的公益精神。