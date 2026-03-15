金與正「臉頰凹陷」暴瘦近照曝光！才剛升官　網疑健康亮紅燈

▲金與正近日被拍到臉頰消瘦。（圖／朝中社，下同）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩胞妹金與正2月在勞動黨大會中晉升為總務部長，勞動黨同時公開她訪問太陽宮殿的最新近照。然而照片曝光後，卻被外界發現，金與正臉頰凹陷，消瘦不少。網路上甚至出現健康疑雲，懷疑曾被稱為「北韓外交偶像」的金與正健康是否偷偷亮起紅燈。

根據日媒POST SEVEN報導，被認為出生於1988年的金與正，曾在2015年與2018年生產。而此次升任總務部長，勞動黨宣傳部門釋出的近照卻也引發討論，部分網友指出她「臉頰明顯凹陷」，與過去形象大不相同。

過去金與正曾多次以短裙裝扮現身外交場合，面帶微笑應對各方，展現親和形象，因此獲得「北韓外交偶像」稱號。然而近年來，金正恩之女金主愛的曝光度大幅提升，金與正受到的關注相對減少。

對此，《每日北韓日本》總編輯高英起分析指出，金與正的核心角色其實是金正恩的「代言人」。高英起表示，金與正作為政權內少數的金氏家族成員，深受金正恩信任。

金與正2月在黨大會中升任部長後，隨即發表談話反對美韓聯合軍演，內容以「我國國家元首（金正恩）……」開頭，代為傳達金正恩不便直接表態的立場。高英起認為，金與正未來仍將在政權核心扮演關鍵角色。

關於金與正的外貌變化，高英起進一步說明，自2025年起她明顯消瘦的身形引發健康疑慮。儘管如此，她仍頻繁陪同金正恩視察，展現充沛活力。另一方面，她也被拿來與經常在媒體上華麗登場的姪女金主愛比較，甚至有人私下議論「輸給了姪女」。

高英起解釋，在沒有新聞自由的北韓，官方宣傳報導中的形象往往成為評價人物的主要依據。不過他也強調，若金正恩出現緊急狀況，金與正將會擔任代理人，但這僅是過渡角色，最終目標仍是建立金主愛體制。