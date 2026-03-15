台南山上花園水道博物館河津櫻首度結果　淨水池旁驚見小櫻桃點綴枝頭

▲台南山上花園水道博物館河津櫻首次在淨水池周邊被發現結果，紅色小果點綴枝頭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春季櫻花逐漸進入尾聲後，位於台南的山上花園水道博物館園區近日出現意外的春日景象，館方在淨水池上方步道與周邊區域發現，約有4至5株河津櫻枝條已結出小巧果實，紅色小果點綴在嫩綠葉片之間，為櫻花季後的園區增添另一番自然風貌。

館方表示，這是園區開園以來首次在淨水池周邊觀察到河津櫻結果情形，讓工作人員也感到相當驚喜。

七甲花卉產銷班班長黃毅斌指出，河津櫻的果實其實就是一種小型櫻桃，屬於核果類，直徑約5至8毫米。果實初期呈綠色，隨成熟逐漸轉為紅色，最後可能變為深紫黑色，成熟期大約落在每年4至5月。近期園區可見部分果實已轉為紅色，與剛抽出的嫩葉相互映襯，形成相當可愛的自然景觀。

館方表示，河津櫻結果其實並不罕見，但平常較少被遊客發現。原因之一是果實體積相當小，遠看常被誤認為枝條上的小黑點；再加上果實成熟後，很快就會被鳥類取食，例如白頭翁、綠繡眼以及八哥等鳥類都相當喜愛這類果實，因此往往在短時間內就被吃光。

此外，多數遊客在櫻花盛開期間湧入園區，但花季結束後入園人數相對減少，也使得櫻花後續結果的自然變化較少被注意。

館方指出，櫻花從開花、結果到落果，完整呈現植物一年四季的生命循環，同時也為園區鳥類提供季節性的食物來源。近期若漫步於淨水池上方步道，除了

仍能看到零星花朵外，也有機會在枝葉間發現這些小小「櫻桃」，成為春季園區另一項值得留意的自然觀察亮點。