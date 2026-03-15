明晨竹苗輻射冷卻探10度　白天回暖4地留意零星雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨輻射冷卻影響，竹苗地區仍有10度以下低溫，白天各地溫暖舒適，北海岸、東半部、大台北及恆春有零星雨。周四鋒面接近，天氣轉為不穩定，周五至下周日東北季風影響，北部及東半部較為濕涼。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地晴到多雲，迎風面北海岸、東半部、大台北及恆春有零星雨；溫度方面，新竹及苗栗清晨輻射冷卻影響，低溫仍有11至13度，尤其苗栗地區可能達10度以下，桃園以北、東半部低溫約16至18度，白天東半部高溫22至23度，西半部23至26度，要留意日夜溫差大。

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▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周二至周三環境偏東南風，各地晴到多雲，僅花東、恆春有零星雨，各地低溫15至19度，東半部高溫24至25度，西半部25至29度。周四鋒面接近，天氣轉為不穩定，大台北、東半部、恆春地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲，北部高溫略降為24度，其他地區不影響。

他表示，周五東北季風增強，降雨範圍擴大，桃園以北、東半部、恆春地區及竹苗山區有零星雨，北部及東北部轉涼，低溫維持16至20度，高溫降為22至23度，中南部27至29度，花東25至26度。周六至下周日東北季風影響，大台北、東半部及恆春有局部短暫雨。

他也說，明天清晨中南部、周二至周四清晨台南以北、周三及周四整天金門及馬祖都有局部霧。另外，周三前北海岸、東半部、恆春及馬祖有長浪，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）