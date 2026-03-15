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大陸 大陸焦點 特派現場

陸北斗衛星全新升級「釐米級」　終結外賣「最後百公尺」困境

▲北斗衛星導航系統是大陸的自主建設且獨立運行。（圖／CFP）

▲北斗衛星導航系統是大陸的自主建設且獨立運行。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸自主研發的北斗衛星導航日前宣布，正式對在軌運行的近50顆北斗衛星實施全方位升級。這項技術躍遷意味著定位誤差從「一個籃球場」縮小到僅有「一個筆記本電腦」的大小。未來，無論是外賣騎手精準定位顧客家門口，還是司機告別導航漂移，「釐米級」精度將徹底終結日常出行的各種「迷路」痛點，讓智慧生活真正實現精準出行。

大陸衛星導航系統管理辦公室於2026年3月13日宣布，正式對在軌運行的近50顆北斗衛星實施全方位升級。本次升級採用全球領先的遠程注入算法技術，在不發射新衛星、不中斷服務的前提下完成太空「空中刷機」。這項指標性的技術更新，標誌著北斗系統從「穩定好用」全面邁向「厘米級精度」與「納秒級授時」，不僅強化了金融、電力等國家關鍵基礎設施的安全，更將全方位重塑大眾的智慧出行與物流體驗。

綜合大陸媒體報導，目前北斗系統空間信號精度已經優於2米，服務範圍覆蓋全球200多個國家和地區，測速、授時等核心指標均穩居世界第一梯隊。

本次在軌升級，主要圍繞定位精度、授時穩定性和抗干擾能力三大核心方向突破，依託軟件定義與星間鏈路先進技術，將定位精度從傳統米級提升至分米級甚至釐米級，授時精度正式邁入納秒時代。

北斗搭載的氫原子鐘，每300萬年誤差不超過1秒，為金融、通信、電力等國家關鍵領域，提供了最可靠的時間基準，也是現代數字社會穩定運行的重要保障。

對普通民眾而言，北斗升級帶來的最直觀改變，集中體現在日常出行體驗上。在立交橋、隧道、地下車庫等信號複雜的「城市大樓峽谷」，手機導航不再出現漂移、跳線等問題，主輔路識別更加精准，路口提醒更加及時，大幅降低走錯路的概率。

大陸共享電單車、網約車、智慧公交等出行工具，城市紅綠燈在北斗統一授時下實現精准協同，動態優化綠波帶，有效緩解道路擁堵，讓通勤更加順暢高效。

▲▼大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP）

▲大陸北斗衛星全面升級（圖／CFP）

這次技術參數提升，可以把距離差距縮小到釐米是什麼概念？不是找到哪條街，不是找到哪棟樓，而是找到樓下的第幾個單元門，是找到停車場柱子編號旁的具體車位。誤差從「一個籃球場」的範圍，縮小到「一個筆記本電腦」的大小。

大陸外賣和快遞經常有「最後一百米」困境，騎手不用再打電話問「是南門還是北門」，這次升級能讓軌跡誤差再降30%。叫拖車時，不用費力描述「我在京港澳高速鄭州段大概57公里處」，拖車公司能直接知道車精確停在57公里標牌往南120米處的應急車道上；對步行者來說，在複雜的立交橋、地下通道、大型商場不會漂移，不會跳樓，能分清你在高架橋上還是橋下。

至於出行和導航的體驗，大陸叫車系統搭配北斗衛星，定位算是很超前，經過升級之後，讓載客體驗更加精準便利。曾有大陸民眾分享去某些地區國家，該地方叫車系統實際定位一塌糊塗，不是把乘客導到馬路對面，或是門牌號碼跳了好條街，司機叫乘客自己步行會合。

未來，在大陸各行各業的實際應用中，升級後的北斗從傳統輔助工具，轉變為產業升級的核心引擎。電力巡檢無人機可憑借釐米級定位，在峽谷、密林等複雜環境中實現全自動精准巡檢，作業範圍提升近三成。

春運期間動車組搭載北斗車載系統，納秒級授時讓列車運行更安全，單次檢修時間大幅縮短；花江峽谷大橋等世界級工程，更是依靠北斗高精度定位，將施工誤差控制在10釐米以內，實現了高空作業的精准搭建，為重大工程建設提供堅實支撐。

目前北斗核心技術與關鍵器件國產化率超過80%，先後攻克160多項核心技術難題，徹底擺脫了對國外導航系統的依賴。其獨有的短報文通信功能，可在無地面網絡的偏遠地區、海上及災害現場實現應急通信，成為救援保障的生命線。

按照規劃，大陸官方將在2035年前建成下一代北斗系統，實現地月空間全覆蓋，為載人登月、深空探測等任務提供導航支持。

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