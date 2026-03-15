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台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」　半夜走回去！醫嘆：是常態

▲▼急診室。（圖／記者劉維榛攝）

▲台人在日本半夜送醫，因無心臟科醫師，最後被請回家。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，先生在日本住宿時，半夜突然心臟劇痛，只好叫救護車送醫，但醫院卻表示沒有心臟專科醫師可看診，最後直接請他回去。由於醫院位置偏遠，他只好忍著不適半夜走回住宿處。貼文曝光後引發網友熱議，不少人感嘆台灣醫療便利，也有醫師指出，台灣醫療體系在全球反而較少見，呼籲民眾珍惜。

一名女網友在Threads發文表示，當時正在日本住宿，某天半夜先生突然心臟劇烈疼痛，情況看起來相當不尋常，因此緊急叫了救護車。沒想到被送到醫院後，醫院卻表示當下沒有心臟專科醫生可以看診，無法處理相關症狀，最後竟然請他直接回去。

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更傻眼的是，該間醫院地點十分偏遠，當時又是半夜，先生只好忍著身體不適自己走回家，讓她心疼直呼，「對台灣人的我來說，真的不可思議的荒謬！」

被日本醫院拒收！苦主+1：靠吃止痛藥撐過去

文章曝光後，引來近萬名網友熱議，「現在知道台灣醫療的好」、「以前住在大阪時，懷孕初期半夜大出血，趕緊叫車去固定產檢的產婦人科診所，結果護士説醫生要早上9點才上班，叫我躺在病床到早上9點才有辦法看診」、「日本醫院有權拒收救護車的病患，所以先前才會上演踢皮球的事件。除非是大醫院，不然其實很多地方醫院都沒有很多急診的醫生」、「之前我心臟不舒服，徒步撐著去日本醫院。他們也是拒收我！ 我靠著牙痛的止痛藥撐過去了」。

其中也有醫師感嘆，「其實是台灣醫療荒謬，因為只有台灣特別方便跟便宜，跟其他國家不一樣」、「被寵壞的台灣刁民該去國外看看才知道要珍惜」。

就連日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧也現身坦言，「其實日本這樣的情形在全世界各地可說是醫療的常態，真的希望大家要好好珍惜台灣的醫療」。

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