藍竹縣長初選政見發表會　陳見賢拋：生第四胎以上補助10萬元

▲陳見賢15日出席國民黨新竹縣長初選電視政見發表會。（圖／ETtoday翻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新竹縣長初選電視政見發表會今（15日）登場，參選人陳見賢提出施政藍圖，從文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設，提出多項具體政策方向，強調「每一位縣民都是新竹縣進步的動力」，打造新竹縣下一階段的發展基礎。

針對新竹縣均衡發展之藍圖，陳見賢辦公室重申「區域平等、全民共榮」的治理核心價值，縣府的政務推動不應僅是數據競爭，更應致力於生活品質的全面提升，讓每一位新竹縣民不分區域、不分背景，都能享有公平且優質的公共服務，區域發展不應有差別待遇。

在文化政策方面，陳見賢提出「青年接棒、在地培力、客庄品牌、數位典藏」四大策略，推動客語沉浸式教學、校園山歌社團等計畫，讓年輕世代用新的方式傳承客家文化，同時結合客庄觀光、地方產業與藝文活動，打造具有國際辨識度的客庄文化品牌，並推動客家文化影像化與數位化典藏，讓文化走向世界。

在科技政策方面，陳見賢強調，新竹縣是台灣科技重鎮，AI治理必須務實落地。他提出四大方向，包括設立「AI科學教育館」、建置政府「通用型巨量資料庫」、推動中小企業AI轉型媒合計畫，以及建立下一代AI人才培育體系。透過產學合作與資料整合機制，讓AI應用真正落實在產業、教育與城市治理，讓新竹縣成為台灣AI產業發展的重要戰略城市。

在社會福利方面，面對新竹縣65歲以上人口已達9萬815人、占全縣人口15.21%，陳見賢提出「樂齡安居」政策，包括提供智慧輔具補助、敬老愛心卡升級擴大使用彈性，可至農會、長照專車、復康巴士、藥局等服務。

在育兒與教育政策方面，陳見賢指出，新竹縣近年持續擴增高中名額並推動AI與雙語教育，面對少子化趨勢，他提出新生兒補助加碼政策，第一胎補助2萬元、第二胎3萬元、第三胎6萬元、第四胎以上10萬元，並持續擴充公托量能、強化早療與兒少保護網絡、完善夜間兒童醫療與課後照顧服務，打造友善育兒環境。

交通方面，陳見賢提出「竹縣交通456」計畫，推動四大交流道改善、五項人本交通措施，以及六條捷運級公車路網，並普及低底盤公車服務，提升公共運輸效率與行人安全。他指出，新竹縣每日通勤需求龐大，科學園區約8.8萬人次、湖口工業區約1.9萬人次，交通改善是縣政最重要的民生課題。

陳見賢辦公室指出，新竹縣近年來在科技產業帶動下成長迅速，但在追求經濟增長的同時，絕對不能遺落任何一個角落。區域發展的指標應回歸「人民的感受」，無論是身處繁榮的核心都會區，或是位處偏遠的山海鄉鎮，縣民對於基礎建設、醫療資源及教育資源的需求都是相同的，「公共服務的品質不會應因地理位置而產生差別待遇」。