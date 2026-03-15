美伊戰爭持續　中國官媒：美目標變成打通荷莫茲海峽

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）



文／中央社

美國和以色列聯手攻擊伊朗，戰爭持續逾2週。美國總統川普日前稱希望中國等國派遣船艦前往荷莫茲海峽，令該海峽不再受伊朗威脅。具中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文表示，美國不再提推翻伊朗政權，目標變成打通荷莫茲海峽。

伊朗新的最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）日前聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），其後川普在自家社群媒體真實社群（Truth Social）發文稱，許多國家、特別是受到伊朗企圖封鎖荷莫茲海峽影響的國家將與美國一起派遣軍艦，以維持該海峽的開放及安全。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



川普又表示，希望中國、法國、日本、韓國、英國和其他受此人為限制影響的國家派遣船艦前往該地區，好讓荷莫茲海峽不再受到伊朗威脅。

「牛彈琴」今天發文表示，美伊戰爭開始時，美國說開戰原因是要懲罰伊朗鎮壓反對派，後來又變成是清除伊朗核計畫，再後來又說目標是伊朗飛彈和無人機，一度還明確宣稱要推翻伊朗政權。

文章表示，感覺美國的目標現在相對明確，不再提推翻伊朗政權，也少談飛彈和無人機，美國的目標變成打通荷莫茲海峽。

文章表示，荷莫茲海峽繼續封鎖，國際油價暴漲，全世界都遭殃。油價在美國更有特殊政治意義，除非川普真不要期中選舉了。中國也是高油價的重要受害者，盡管從另一個角度看，更反映中國對新能源布局的遠見。

文章表示，中方的態度很明確，就是敦促美國立即改弦更張，回歸外交談判，明確承諾不再動武，與伊朗展開真誠對話，達成符合國際社會期待的解決方案。