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校際街舞賽嗨翻新營文化中心　南消一大設攤宣導防災守護青少年

▲校際盃反毒反霸凌街舞大賽在新營文化中心登場，學生熱舞展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

▲校際盃反毒反霸凌街舞大賽在新營文化中心登場，學生熱舞展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣青少年健康休閒活動並提升安全意識，國際獅子會青少年委員會15日在新營文化中心舉辦「校際盃反毒反霸凌街舞大賽」，邀集各校學生以街舞競賽方式展現青春活力，同時傳達反毒與反霸凌的重要理念，活動現場氣氛熱烈，吸引眾多學生與家長到場觀賽，為參賽隊伍加油打氣。

主辦單位也特別邀請台南市政府消防局新營消防隊設置消防安全宣導攤位，透過互動遊戲與解說方式，向民眾推廣防火、防災及緊急救護相關知識，讓參與民眾在欣賞街舞比賽之餘，也能輕鬆學習安全觀念。

▲校際盃反毒反霸凌街舞大賽在新營文化中心登場，學生熱舞展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

新營消防隊表示，現場宣導內容多元，包括住宅用火災警報器推廣、合法爆竹煙火使用宣導，以及地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」等重要防災知識。由於清明節將至，消防人員也特別提醒民眾掃墓祭祖時應遵守「四不一要」原則，即「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及垃圾要帶走」，避免引發山林火災。

消防隊指出，透過大型活動設置宣導攤位，不僅能在輕鬆氛圍中讓民眾學習防災知識，也能進一步提升整體社會安全意識。許多學生與家長在觀賞街舞比賽之餘，也主動到攤位了解消防安全相關資訊，現場互動相當熱絡，宣導成效良好。

▲校際盃反毒反霸凌街舞大賽在新營文化中心登場，學生熱舞展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第一救災救護大隊長邱國禎表示，透過與社區及民間團體合作舉辦活動，能讓消防安全觀念更貼近民眾日常生活，特別是讓青少年從小建立正確的防火、防災與急救觀念。他也歡迎有志服務社會的民眾加入義勇消防人員行列，共同守護地方安全。

▲校際盃反毒反霸凌街舞大賽在新營文化中心登場，學生熱舞展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

楊宗林也表示，防災工作需要全民共同參與，平時多一分準備，災害來臨時就能多一分保障。未來消防局將持續透過各類活動與宣導方式，加強民眾對住宅用火災警報器、防火防災及緊急救護知識的認識，攜手打造更安全、安心的生活環境。

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