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嘉義燈會攤商深夜「遞香」　油飯蚵仔煎慰勞清潔英雄

▲▼ 燈會攤販深夜送暖，為燈會清潔員遞上美味消夜 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲燈會攤販深夜送暖，為燈會清潔員遞上美味消夜 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會在嘉義盛大登場，萬種燈火交織出的燦爛美景吸引全台無數遊客駐足。然而，在每晚11點燈火漸暗、人潮散去後，燈區內卻上演著另一幕動人風景。美食區攤商自發性地留下當日現做的香噴噴料理，親手遞給正在深夜寒風中辛勤工作的清潔人員，用一份熱騰騰的消夜，向這群守護環境的無名英雄致上最高敬意。

▲▼ 燈會攤販深夜送暖，為燈會清潔員遞上美味消夜 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣環境保護局表示，燈會期間每日湧入大量人潮，要維持廣大燈區、流動廁所的整潔與衛生，是一項極其艱巨的任務。這群環保局清潔同仁往往在低溫深夜裡，穿梭於各角落巡視、清消，甚至工作直至凌晨，只為了確保隔日遊客能擁有清爽的觀賞環境。

▲▼ 燈會攤販深夜送暖，為燈會清潔員遞上美味消夜 。（圖／嘉義縣政府提供）

這股溫暖的「深夜食堂」力量，來自於美食區的愛心商家。其中，「古早味鴨肉油飯（陳香鴨米商行）」與「東石鮮蚵（蚵仔煎）」兩間攤商，每日收攤後便主動集結油飯、炒麵與鮮蚵料理，分送給廁所區的清潔同仁。這不僅是一份飽足感，更是一份被看見與肯定的尊重。

▲▼ 燈會攤販深夜送暖，為燈會清潔員遞上美味消夜 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張輝川感性地指出，燈會最繁重的清潔區塊莫過於美食區周邊，全賴清潔人員細心巡視整理。他特別感謝這兩間攤商的善舉，這種嘉義人特有的「嘉己人」人情味，成了燈會現場最動人的「隱形風景」。攤商的熱心舉動，為疲憊的同仁注入了滿滿的動力，也溫暖了寒冷的冬夜。

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