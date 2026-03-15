阿里山林下良品躍上五星餐桌　新悦花園酒店創品牌新價值

▲ 阿里山林下良品躍上五星餐桌！新悦花園酒店攜手產學界，開創林下經濟新價值 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動阿里山林下經濟邁向品牌化與市場化，農業部林業及自然保育署嘉義分署日前隆重舉辦「林下良品品牌推動共識營」。活動邀集產、官、學界代表與在地農民齊聚一堂，透過創意餐飲展示林下食材的多元應用，期盼提升產品市場能見度。其中，嘉義新悦花園酒店率先響應，將阿里山段木菇、金線連等森林珍寶融入星級料理，並研發出濃郁鮮香的「段木菇醬禮盒」，成功為林下經濟開創高附加價值的產業新路。

本次共識營在嘉義大學的媒合下，由新悦花園酒店主廚團隊深度參與研發。現場呈現多道以「段木菇」、「金線連」及「森林蜜」為核心的創意佳餚，讓長期辛勤耕耘的農民夥伴親自品嚐自家農產品轉化後的精緻風味。看見林下食材從原始作物華麗轉身為五星級餐飲，在場農民紛紛表示對未來進入零售與高端餐飲通路充滿期待。

新悦花園酒店表示，長期以來飯店致力於推動永續經營，積極發掘嘉義在地優質物產。此次研發的「段木菇醬」，特別選用香氣層次豐富的阿里山段木菇，搭配嘉義布袋日曬產出的高品質「霜鹽」，並加入黑木耳與天然香料慢火熬製。霜鹽天然甘甜、礦物質豐富的特性，不僅襯托出段木菇的醇厚，更讓醬料餘韻悠長，充分展現「山海齊聚」的嘉義土地風味。

此外，新悦酒店也持續將布袋霜鹽應用於旗艦商品「主廚經典XO醬」與「港式臘味蘿蔔糕」中，利用霜鹽提升干貝與櫻花蝦的鮮甜層次。新悦花園酒店強調，未來將持續扮演「風味轉譯者」的角色，透過餐飲研發實力與品牌影響力，協助「林下良品」品牌深入消費者的日常餐桌，帶動地方產業與森林生態共好。