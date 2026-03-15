南區就博會萬人湧入！254企業釋1.2萬職缺　AI、跨域人才成徵才關鍵

▲2026南區就業博覽會在成功大學光復校區登場，吸引萬名求職者湧入。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣最大規模徵才活動「2026南區就業博覽會」15日上午在國立成功大學光復校區登場，現場湧入大量求職人潮，共有254家企業釋出超過1.2萬個海內外工作機會，從科技、製造到金融產業齊聚搶才，吸引學生與社會新鮮人把握機會投遞履歷，現場氣氛相當熱絡。

開幕式由成大學生事務長洪良宜、臺南市政府勞工局局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香共同主持，多家科技大廠高階主管也到場參與，包括友達光電、應用材料公司與ASML等企業代表現身，展現企業對南部人才市場的高度重視。

洪良宜表示，感謝企業與各協辦單位長期支持，使南區就業博覽會持續成為企業與求職者交流的重要平台。她指出，成大畢業生已連續12年獲企業評為最愛大學生之一，除了專業能力外，團隊合作與抗壓性也深受企業肯定。

她也提到，因應人工智慧快速發展，成大兩年前開始舉辦AI高等教育論壇，今年更擴大規模，預計每3個月舉辦1場，強化學生面對未來職場所需的跨域能力與軟實力。此外，近年南區就業博覽會也針對博士生與外籍學生提供客製化職缺列表，讓人才供需更加多元。

今年活動天氣晴朗、氣溫回暖，現場一早就出現排隊人潮。從大學路校門口望去，求職隊伍綿延不斷。成大電機博士班學生笑說，雖然一開始是被台積電贈品吸引排隊，但自己即將畢業，最關心的仍是工作與生活的平衡，因此會特別向企業學長姐了解職場經驗。

另一名成大環工碩二學生則表示，找工作除了薪資待遇與工作地點外，企業文化也是重要考量，因此來到就博會現場，可以更直接感受企業氛圍。

隨著AI與永續發展議題持續升溫，各產業對人工智慧應用與跨領域人才的需求也明顯增加。今年企業徵才普遍強調「軟硬實力並重」，除了專業技能外，也重視溝通能力、團隊合作與跨領域學習能力。

本屆就業博覽會共設置超過350個企業攤位，從3月12日至14日已先舉辦48場企業說明會，15日現場徵才活動則從上午10時持續至下午3時。設攤企業包括聯華電子、美光科技、瑞昱半導體、國巨、台達電子、緯穎科技、Garmin、台塑企業、國泰金融控股、光寶科技及科磊等科技與金融企業，吸引不少求職者排隊諮詢。

主辦單位指出，本屆共有154家企業開出博士級人才需求，另有150家企業提供境外學生就業機會，顯示企業對高階與國際人才的需求持續升溫。

此外，主辦單位也與104人力銀行合作推出履歷健檢服務，提供一對一履歷諮詢。30個名額早在活動前即預約額滿。資工所學生分享，透過專家建議能快速掌握履歷需要強化的方向，對準備求職相當有幫助。

現場企業人資表示，「跨領域能力」已成為企業招募人才的重要指標。成大學生普遍具備扎實的專業基礎，因此企業更期待找到具備溝通能力、反應快速且能解決問題的「軟硬實力兼具」人才。

也有求職者分享個人經驗指出，求職時若能凸顯與他人不同的能力，往往更具競爭力。例如一名學生曾在大學期間從事球鞋代購，不僅培養與客戶溝通能力，也學會快速處理問題，這些經驗都成為履歷中的加分項。

主辦單位指出，台灣是全球半導體產業的重要核心，南部更是產業重鎮，因此吸引不少北部畢業生返鄉求職。首次南下徵才的臺灣證券交易所也表示，此行除了感受到成大校園活力，也接觸到許多財經與資訊背景的求職者，未來也期待吸引更多南部優秀人才加入。