東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

▲最新地震資訊 。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天下午4時14分台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震，震央在宜蘭縣政府南南東方49.6公里處，屬於極淺層地震。中央氣象署表示，未來3天內不排除有規模4.5至5地震發生，提醒民眾隨時做好防震準備。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為新北市、桃園市、南投縣、台中市、台北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣，震度1級地區為基隆市、台東縣、新竹市、嘉義市、台南市、高雄市。

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氣象署地震測報中心技正甘志文表示，這起地震發生在台灣東部海域，花蓮和平、宜蘭南澳有達4級震度，但搖晃時間僅0.2至0.3秒，另外在宜蘭、台中市及花蓮縣有3級震度，搖晃僅4秒左右，民眾都不用太擔心。

他也說，這起地震有針對宜蘭縣發布國家級警報，由於地震位於外海，發布需要較長時間，約14.17秒發出告警。

甘志文指出，此次地震發生成因為菲律賓海板塊隱沒過程中，地底產生弧後擴張所致，地點位於沖繩海槽附近。根據歷史資料，該地區過去也有不少地震發生，民眾不用太過驚慌，但未來3天內不排除有規模4.5至5地震發生，仍要隨時做好防震準備。