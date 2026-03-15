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國際自由車環台賽進軍六堆　屏東警動態交管護航賽事

▲屏東警方針對國際自由車環台賽採動態交管維護賽事與交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方針對國際自由車環台賽採動態交管維護賽事與交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國際體壇盛事「2026國際自由車環台公路大賽」將於3月18日進入屏東六堆站，車隊預計上午10時自高樹鄉公所鳴槍出發，沿多條重要幹道競逐。屏東縣政府警察局表示，為確保賽事順利與交通安全，已規劃起終點及沿線路段交通管制措施，並採階段性動態交管方式降低交通衝擊，呼籲民眾配合指揮，共同維護國際賽事安全與交通順暢。

▲屏東警方針對國際自由車環台賽採動態交管維護賽事與交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方針對國際自由車環台賽採動態交管維護賽事與交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局指出，起終點周邊將配合賽事實施必要交通管制。其中，起點的高樹鄉公所前路段自3月17日20時起至18日12時止實施封閉；另終點的內埔鄉六堆客家文化園區前信義路段（科大路三段至建興路）亦將視賽事進程分時段辦理交通管制，請用路人提早改道因應。

至於競賽沿線路段，警察局將採「階段性動態管制」方式辦理，涵蓋台27線、台22線、台24線、台1線411K至432K及縣道185線等重要幹道。各路段將於車隊預計抵達前，視現場狀況實施短暫交通封閉，並於殿後警車通過後立即恢復通行，單一地點預計管制時間約5至10分鐘，盡可能降低對地方交通之影響。

屏東縣政府警察局表示，自由車公路賽具有高速、集團行進及路線延伸廣等特性，賽事期間如遇選手車隊通過，請民眾務必配合現場員警及交管人員指揮，切勿任意穿越賽道或搶快通行，以維護選手與自身安全；沿線住戶也請協助留意寵物及家畜管理，避免突然闖入道路，影響競賽安全。

警察局長甘炎民呼籲，國際自由車環台公路大賽舉辦期間，請計畫行經賽道周邊之民眾預先掌握管制資訊，提早出門或改道行駛，並共同遵守交通管制措施。警方將秉持「屏安護民」精神，全力做好賽事安全維護與交通疏導工作，也盼鄉親一同以熱情與秩序迎接國際賽事，展現屏東優質城市形象。

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