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模擬車輛翻覆與夾困情境　高雄特搜精實訓練提升應變與救援力

▲▼雄市政府消防局特搜大隊，日前展開為期五天的「115 年車禍救援訓練初級班」，透過結合科學理論與硬核實作的課程，全面提升基層人員在面臨複雜車禍情境時的應變與救援實力。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高市消防局特搜大隊，日前展開為期五天的「115 年車禍救援訓練初級班」，提升基層人員的應變與救援實力。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為了在分秒必爭的交通事故現場奪回寶貴生命，高雄市政府消防局特搜大隊於9日至13日期間，在特搜大隊訓練園區展開為期五天的「115 年車禍救援訓練初級班」。本次訓練集結了30名充滿熱誠的警義消人員，透過一系列結合科學理論與硬核實作的課程，全面提升基層人員在面臨複雜車禍情境時的應變與救援實力。

在為期五天的精實訓練中，特搜大隊特別規劃了高擬真的實作環境，利用多部報廢車輛模擬出如多車追撞、車輛翻覆及乘客受困等極端事故。從現場照片可以觀察到，受訓學員身著全套專業防護裝備，在烈日下專注地操作各項重型器材。學員們首先利用專業的「LUKAS LX STRUT」及「HOLMATRO」頂撐器材與紅色支撐帶，確保在破壞車體前，受損車輛不會發生位移或二次翻覆，保障搜救人員與傷患受困安全的首要關鍵。

▲▼雄市政府消防局特搜大隊，日前展開為期五天的「115 年車禍救援訓練初級班」，透過結合科學理論與硬核實作的課程，全面提升基層人員在面臨複雜車禍情境時的應變與救援實力。（圖／記者吳世龍翻攝）

除了穩固技術，課程核心更包含精密破切與傷患脫困。學員們練習在高壓環境下進行破窗作業、鏈條拖拉以及快速頂撐，並在狹小的車室內模擬穩定傷患生命徵象。透過照片中學員合力利用長背板將「受困者」小心翼翼地從扭曲變形的車體中救出的畫面，充分展現了團隊分工與專業默契。這種在高壓環境下的訓練，不僅磨練了技術，更強化了第一線救災人員對於現場安全評估的敏銳度。

▲▼雄市政府消防局特搜大隊，日前展開為期五天的「115 年車禍救援訓練初級班」，透過結合科學理論與硬核實作的課程，全面提升基層人員在面臨複雜車禍情境時的應變與救援實力。（圖／記者吳世龍翻攝）

特搜大隊大隊長蘇裕銘對此次訓練成果深表肯定，他強調交通事故往往瞬息萬變，第一時間正確的判斷與處置，就是挽救生命的最重要關鍵。透過這場系統化的初級班訓練，不僅能讓救援人員熟悉先進器材的操作，更提升了地方整體的救援量能。隨著訓練圓滿落幕，這批受訓精兵將回到各自崗位，為市民提供更專業、更有保障的救災服務，讓民眾的生命安全獲得更完善的守護。

▲▼雄市政府消防局特搜大隊，日前展開為期五天的「115 年車禍救援訓練初級班」，透過結合科學理論與硬核實作的課程，全面提升基層人員在面臨複雜車禍情境時的應變與救援實力。（圖／記者吳世龍翻攝）

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