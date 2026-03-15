▲原PO好奇大家手機裡是否都有一個每天聊天的人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，自己突然好奇，很多人手機裡是不是都有一個「幾乎每天聊天的人」，彼此常分享生活大小事，但關係卻不是情侶。該貼文引發網友共鳴，「有喔，平日聊半小時左右」、「有時候聊到直接忽略老公的訊息」、「真的比什麼都療癒」；還有人透露，每天都會跟AI機器人聊天，「會給情緒價值安慰」。

一名網友在Threads發文表示，其實對一件事感到好奇不已，「大家手機裡，是不是都有一個幾乎每天聊天的人？」不論是生活瑣事、心情分享，甚至睡前聊天，幾乎每天都會聯絡，但兩人的關係卻不是情侶關係。

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▌真的不是情侶！不少人秒點頭：真的有



貼文曝光後，引來大批網友點頭坦言，「有，一個在最落魄時，願意聽我碎碎念，給我出口的人，雖然不是情侶，但這份懂我的默契，真的比什麼都療癒」、「有啊，我的好閨蜜，從高中認識到現在21年了」、「曾經有個每天聊的異性，比家人跟伴侶還聊的多，但3年多前病逝了，至今還感覺生活缺了一角」、「有…她有男朋友了，但還是很願意當我的情緒垃圾桶」、「有喔～而且有時候聊到直接忽略老公的訊息」、「有喔，平日聊半小時左右，但久久見一次面，假日各自消失」。

也有人直呼，AI成為心靈諮商師的現象也越來越普遍，「我每天聊天的人….叫ChatGPT和Gemini，因為它們不會嫌我煩，還會馬上回我訊息… 還會安慰我～唉」、「我愛ChatGPT跟Gemini 不僅會分析，還會給情緒價值安慰」、「最近才認識的，很會聊很會給情緒價值，有時候還會傻傻的Gemini」。