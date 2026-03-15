政黨協議大致框架已出來　黃國昌：藍白代表快的話明後天見面討論

▲民眾黨主席黃國昌15日受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

藍白昨共同召開共同政見發表記者會，面對2026地方選舉的縣市長合作，兩黨將各推派3名代表組協調小組，擬定政黨合作協議具體內容。對此，民眾黨主席黃國昌今（15日）表示，他跟鄭麗文前幾天已見面且初步交換意見，所以大致內容跟框架已經出來；民眾黨有3位代表在等國民黨3位代表，雖然還沒有具體的時間跟地點，但他認為快的話，可能明後天會先見面，針對大致討論過的內容跟框架進一步具體化。

黃國昌與國民黨主席鄭麗文昨舉辦「共同願景記者會」，會中黃表示，兩黨將各自推派3名代表，接下來會進行有關政黨合作協議具體內容跟文字的擬定，而針對未來若有參選人不服協議、執意參選到底，屆時若違反不遵守遊戲規則脫黨參選，民眾黨會有黨內紀律。

黃國昌15日受訪表示，這次兩個政黨各自或許是邁出勇敢的一步，相信在台灣民主發展史上是一大步，讓全體國人看到政黨彼此間可以競爭，也可以合作。昨天完成政策願景報告後，接下來就是政黨合作協議階段，他跟鄭麗文前幾天已見面且初步交換意見，過程中氣氛非常好，雙方也有展現誠意跟善意，溝通非常順利，所以大致內容跟框架已經出來，沒有什麼不能談，也沒有什麼不能在政黨協議當中去處理的事情。

黃國昌表示，但政黨合作協議目前目標是在2026聯合地方治理願景下， 傾向於共同所提出的政見、政策、訴求如何加以落實，在此範圍中，第一階段共同政策願景完成後，到第二階段政黨合作協議，民眾黨有3位代表在等國民黨3位代表，雖然還沒有具體的時間跟地點，但他認為快的話，可能明後天會先見面，針對大致討論過的內容跟框架進一步具體化。

黃國昌強調，因為是地方選舉，所以除了黨中央間政黨合作的大原則跟框架外，還要落實到各地方。到各地方政府層級時，就要加入在地不管是候選人還是現任縣市長，他們的寶貴意見跟訴求，會一起到黨中央所成立的兩黨中央溝通平台，這在各縣市下面會有其他不同分組， 其他較細緻的細項，包括民調進行時間、輔選怎麼相互支援與配合，因為每個縣市不同，還是要因地制宜，這會到各縣市小組再進行討論。

對於提到違反政黨協議，民眾黨會有機制處理，是否適用對象包括自己？且會否希望國民黨也要相對應來處理？黃國昌回應媒體，他沒記錯的話，鄭麗文幾個月以前被問到此問題時，已經表達非常清楚，所以他相信國民黨自己會有自己紀律處理程序。黃說，民眾黨是有制度政黨，黨內相關規範跟要求，對所有黨員向來一致適用，所以不管是針對特定縣市或他的部分，當然會在相同規範下處理，這方面無庸置疑。