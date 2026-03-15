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在雲端吃燒鵝！全台最高粵式餐廳推深井燒鵝四吃

▲▼ 「不用飛香港！嘉義 32 樓高空驚現『深井燒鵝四吃』，隱藏版手工港點隨推車驚喜現身」 。（圖／嘉義福容voco提供）

▲「不用飛香港！嘉義 32 樓高空驚現『深井燒鵝四吃』，隱藏版手工港點隨推車驚喜現身」 。（圖／嘉義福容voco提供）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義福容voco酒店32樓、全台最高的粵式餐廳「福粵樓」，將於3月17日正式推出全新菜單。由擁有逾三十年資歷的主廚黃世谷領軍，結合嘉義在地優質食材與經典粵菜技法，以「慢工手作」為核心，打造飽覽嘉南平原景致的高空饗宴。

▲▼ 「不用飛香港！嘉義 32 樓高空驚現『深井燒鵝四吃』，隱藏版手工港點隨推車驚喜現身」 。（圖／嘉義福容voco提供）

本次菜單亮點首推每日限量5隻的**「深井燒鵝四吃」（售價3,980元+10%）。主廚特選4至4.2公斤的宜蘭白羅曼鵝，肉質比常見燒鴨更為豐厚多汁。除經典片鵝外，更有靈感來自名菜的「XO醬桂花炒鵝絲」，以細緻鵝絲與金黃雞蛋交織出多層次風味。此外，「波士頓龍王泡飯」**選用嘉義在地「幸福米」與白蝦熬製湯底，結合炸米口感，鮮甜紮實。

▲▼ 「不用飛香港！嘉義 32 樓高空驚現『深井燒鵝四吃』，隱藏版手工港點隨推車驚喜現身」 。（圖／嘉義福容voco提供）

為找回正宗粵點靈魂，福粵樓全面升級**「純手工港點」，杜絕半成品，並重現古早味港點推車服務**。除「圓籠鳳尾蝦餃」、「粉蔥火鴨絲焗燒餅」等經典作，推車更隨機供應多款隱藏版手工點心。

▲▼ 「不用飛香港！嘉義 32 樓高空驚現『深井燒鵝四吃』，隱藏版手工港點隨推車驚喜現身」 。（圖／嘉義福容voco提供）

主廚黃世谷表示，希望透過慢工細活，將深厚的粵菜功底與嘉義在地情懷結合。無論是家庭聚餐或商務宴請，皆能在32樓雲端美景中，品味最地道的匠心料理。

▲▼ 「不用飛香港！嘉義 32 樓高空驚現『深井燒鵝四吃』，隱藏版手工港點隨推車驚喜現身」 。（圖／嘉義福容voco提供）

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