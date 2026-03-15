日賺千萬暴利！至少12船「冒險硬闖」荷莫茲海峽　玩命內幕曝光

▲油輪在荷莫茲海峽附近航行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

隨著中東戰火爆發，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已成全球最危險航道，卻仍有希臘船東不顧水雷、飛彈和無人機攻擊的致命風險，指揮旗下油輪和散裝貨輪強行通過，賺取單趟航程數百萬美元的巨額利潤。

夜間航行關定位 如入敵人浴缸

《路透社》14日引述海事情報機構Lloyd's List Intelligence和MarineTraffic資料報導，2月28日美國與以色列攻擊伊朗迄今，至少10艘希臘公司營運的船舶，以及2艘中國營運船隻，冒險通過荷莫茲海峽。

業界知情人士透露，船東透過夜間航行、關閉船舶自動識別系統（AIS）等方式，試圖躲避伊朗軍方追蹤。一名參與航行的希臘船東坦言「風險非常巨大，但海上本來就是高風險的商業領域。」另一人形容，在這條狹窄水道上的危險航行「就像進入敵人的浴缸」。

涉入業者包括希臘航運大亨普羅科皮歐（George Prokopiou）旗下的Dynacom，以及恩比里科斯（Embiricos）家族的Aeolos Management。不過，這2間航運公司均未回應。

▼伊朗關閉荷莫茲海峽，已讓全球石油價格飆高。（圖／路透）

出租油輪日賺千萬 誘惑力太強

報導指出，這反映了開戰以來，原油價格飆升與油輪運費暴漲所帶來的金錢誘惑力。

暴利正是船東願意冒險的最大誘因。船舶經紀數據顯示，出租油輪的平均日收入創6年新高，船東每天都能賺取50萬美元（約新台幣1600萬元）。業界人士指出，即使扣除高額戰爭保險費與船員加薪成本，每趟航程仍可獲利數百萬美元。

國際運輸工人聯盟（ITF）秘書長科頓（Stephen Cotton）直言，現在穿越荷莫茲海峽，簡直就是讓船員冒生命危險置身戰區，極其令人擔憂。

川普喊話拿出膽識 五角大廈拒絕護航



伊朗封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球1/5石油與液化天然氣的海運要道，而該國不僅揚言讓油價飆至每桶200美元，更已多次攻擊通過船隻，目前累計至少16艘船遇襲。

儘管美國國防部長赫格塞斯13日宣稱，沒有明確證據顯示伊朗已在荷莫茲海峽部署水雷，美國總統川普也鼓勵船隻「拿出膽識來」穿越海峽，並且承諾海軍護航，但因風險過高，五角大廈已向航運業者表明無法提供護航。