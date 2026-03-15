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鄭麗文南下台南新春團拜　凝聚士氣力挺謝龍介拚市長

▲中國國民黨台南市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文南下與黨員互道新春祝福。（記者林東良翻攝，下同）

▲中國國民黨台南市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文南下與黨員互道新春祝福，並力挺謝龍介選市長。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨台南市黨部15日舉辦新春團拜活動，黨主席鄭麗文特地南下出席，與地方黨公職、黨部幹部及黨員代表齊聚一堂互道新春祝福。現場氣氛熱絡，不少黨員把握機會與主席合影留念，展現基層凝聚力。鄭麗文也在致詞中為台南市長選戰暖身，公開祝福市長參選人謝龍介「馬到成功」，盼團結力量迎接選戰。

▲中國國民黨台南市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文南下與黨員互道新春祝福。（記者林東良翻攝，下同）

鄭麗文表示，新春團拜象徵新的一年開始，不只是彼此祝福的時刻，更是中央與地方交流的重要場合。她指出，國民黨在過去三年多持續努力，整體士氣逐漸提升，面對即將到來的地方選舉，黨內上下都充滿信心。

鄭麗文說，過去不少黨員曾反映，國民黨長期在支持度上落後民主進步黨，但只要持續努力、貼近民意，就能逐漸扭轉局勢。她也提到，近期TVBS民調顯示，國民黨政黨信任度已出現「黃金交叉」，超越民進黨，顯示民意正逐漸轉變，社會風向也正在改變。

鄭麗文指出，台南近年來接連出現包括「88槍案件」、黑金爭議以及光電板設置等問題，讓不少市民對城市發展感到憂心。她認為，台南需要一位真正願意改革、能帶領城市前進的市長，為市民打造更安全、乾淨且宜居的生活環境。

她強調，台南擁有深厚歷史文化底蘊，但在城市治理與環境發展上仍有很大進步空間。未來若能在保護文化資產的同時推動現代化建設，讓城市更乾淨、無污染且具競爭力，台南將能展現全新的面貌。
謝龍介也在活動中致詞表示，希望市民能用手中的選票換取台南更幸福的未來。他指出，台南長期由民進黨執政已33年，城市發展累積許多問題，如今正是改變的關鍵時刻。

▲中國國民黨台南市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文南下與黨員互道新春祝福。（記者林東良翻攝，下同）

謝龍介進一步提出政策主張指出，少子化已成為影響國家未來的重要課題，而《財政收支劃分法》修正案已在立法院三讀通過，未來台南市將增加約163億元財源。他規劃將其中110億元投入社會福利政策，補助0至15歲家庭每月5000元，以減輕年輕家庭負擔。

謝龍介表示，希望透過實質育兒支持政策，讓年輕人敢結婚、敢生小孩，進而提升台南出生率，為城市未來培養更多人才與希望，也讓家庭能在台南安心生活、安心成長。

台南市議員林燕祝也在活動中表示，只要各區黨員齊心努力，對於贏得選舉更有信心。她指出，謝龍介長期關注民生議題，過去提出的老人年金、營養午餐等政策主張，都展現其關懷弱勢與照顧市民生活的理念。

林燕祝也呼籲市民支持謝龍介，期盼未來能以具體政策改善台南發展，讓城市在經濟、社會福利與生活品質上全面提升。

▲中國國民黨台南市黨部舉辦新春團拜，黨主席鄭麗文南下與黨員互道新春祝福。（記者林東良翻攝，下同）

活動最後，鄭麗文向所有黨員與支持者致上新春祝福，並期盼新的一年大家持續團結合作、凝聚力量，共同為地方發展與國家未來努力。

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