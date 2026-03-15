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棄置一年！濟州航空墜機死者「遺骨散落機場外牆」　家屬目睹崩潰

▲▼濟州航空波音客機在務安機場失事，南韓當局取得機上黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓務安國際機場外圍圍牆與機體殘骸內，最近仍能尋獲罹難乘客遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州航空7C2216航班於2024年12月29日墜毀務安國際機場，造成179人罹難。事件發生一年多後，部分死者家屬在機場外圍巡視時，竟發現可用肉眼辨識的疑似人體遺骸，呼籲相關單位應立即進行徹底清理與調查，家屬表示看到現場情況後「內心受到巨大衝擊」。

根據韓媒《News1》，務安機場空難死者家屬協議會今（15）日指出，部分家屬周末巡視機場外圍、走在原本受損的圍牆附近道路時，發現多處疑似死者的遺骸，「只要稍微仔細用肉眼看，就能看到殘留在圍牆的人體遺骸」。

家屬驚恐表示，「看到乘客遺骸散落在路面上，內心受到相當程度的衝擊」。此外，事故現場附近的飛航安全設施鐵絲網周圍，也仍有未清理的飛機殘骸存在。

協議會表示，儘管空難已經過了一段時間，但現場仍留下死者遺骸與機體殘骸，「這是非常嚴重的問題」，要求南韓政府及相關單位應儘速展開全面搜救和調查，以確保每一位罹難者都能妥善處理。

事故發生後，南韓官方已進行初步搜救與殘骸清理，但此次家屬發現外圍疑似遺骸的情況，顯示現場處理仍有疏漏。據悉，協議會先前曾透露，本月12日在重新檢視客機殘骸的作業中，調查人員又尋獲24塊疑似罹難乘客的遺骸，最大約有14公分。

►濟州航空179死空難「又尋獲24塊遺骨」！ 　竟被棄置1年多

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