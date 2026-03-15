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社會 社會焦點 保障人權

罕見畫面曝！148公分「革龜」受困魚網嘴巴流血　緊急送醫救治

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭梗枋定置漁場昨(14日)有罕見海龜受困！一隻身長148公分、280公斤的革龜遭漁網纏繞，嘴部流出鮮血，被漁民通報後送醫治療，經評估發現，革龜活動力良好、體表無明顯異常，將在清除口腔殘留漁網後盡快野放。

▲▼宜蘭梗枋定置漁場發現受困革龜。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭梗枋定置漁場發現受困革龜。（圖／記者游芳男翻攝）

中華鯨豚協會表示，梗枋定置漁場魚14日一早，發現一頭遭受網具纏繞的革龜，嘴邊也有流血情況，因而由船家協助將革龜帶回、通報救傷並初步清理纏繞網具，海保署、宜蘭縣府及中華鯨豚協會獲報，立即派員前往現場救援。

中華鯨豚協會指出，經獸醫檢查，確認革龜活動力、體態良好，體表無明顯異常，但口內的剩餘纏繞漁網因吞入過深，無法現地處理並立即清除，因而送往基隆市八斗子海之生救傷站救治。

▲▼宜蘭梗枋定置漁場發現受困革龜。（圖／記者游芳男翻攝）

經測量，該隻革龜體背甲曲線長約148公分、體重約280公斤，應為「成熟母龜」，研判約25歲至30歲左右，所幸X光結果顯示革龜體內無魚鉤，血檢也正常，將於清除口腔網具後，盡早野放回歸大海。

據海洋保育署資料，革龜別名楊桃海龜、木瓜龜，是海龜中體型最大的一種，體重可達300至500公斤，非常特別的是，革龜沒有硬殼背甲，而是5道隆起之稜脊，頭部四肢也沒有鱗片，反而是皮革狀的皮，成熟革龜的背甲直線長度平均約150公分，甚至可以超過200公分，目前在台灣為第1級瀕臨絕種保育類生物。

▲▼宜蘭梗枋定置漁場發現受困革龜。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭梗枋定置漁場發現受困革龜。（圖／記者游芳男翻攝）

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