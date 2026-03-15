從政壇到志工！楊秋興用土木專業助力慈濟園區建設

▲前高雄縣長楊秋興現身大林慈濟醫院 卸下政治光環首任醫療志工 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

曾任兩屆高雄縣長的楊秋興，近日以全新身分出現在嘉義大林慈濟醫院。脫下西裝、穿上志工背心，他不再是發號施令的首長，而是穿梭在住出院服務中心的「醫療志工」。不僅日行超過一萬五千步，更展現專業土木工程師背景，承諾義務協助慈濟園區興建，完成從政壇到社會服務的華麗轉身。

此次跨界服務的契機，源於一份對家人的愛。楊秋興表示，是為了陪伴妻子林淑芬完成多年前中斷的慈濟委員培訓。他全程參與清晨四點半至晚間九點的緊密行程，從導引病人報到、照X光到術前評估，楊秋興坦言初次上陣難免緊張，但在夥伴協助下迅速進入狀況。他笑稱，在院內奔波「忙得很健康」，這種體力與心靈的充實感，是過去從政時期少有的體驗。

淡出政壇後，楊秋興回歸建築業本行。除了醫療第一線的服務，他也將專業發揮在社會公益上。針對高雄慈濟岡山園區的新建工程，他已向上人承諾，將運用自身的土木工程專業背景，義務協助興建。他感慨地說，雖然房地產市場近期較不景氣，但這反而讓他有更多時間投入志工服務，「這本來就是我的專業，我非常願意幫忙。」

回顧與慈濟的緣分，從2000年代擔任縣長時期的行政協作，到八八風災後的杉林大愛園區建設，楊秋興對慈濟的效率與大愛深具信心。直到去年受證「慈誠」，他才真正感受到「在裡面看與外面看完全不同」。回憶起尋根時聽見上人稱呼「人間菩薩」，楊秋興一度動容落淚，期許自己能緊跟腳步，在付出中找尋更自在、快樂的自我。

大林慈濟志工的初體驗，讓楊秋興找回生活的節奏與動力。他強調，未來將持續回大林服務，用專業與行動，為地方醫療與建設貢獻餘熱。