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狼舅強吻襲胸17歲外甥女！辯積極投入公益求緩刑　法官不領情

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲阿強猥褻外甥女遭判刑6月，上訴被台中高分院駁回。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中男子阿強（化名）對年僅17歲的外甥女強吻，甚至走到背後將手伸進內衣撫摸胸部，直到被少女外婆撞見才停手。台中地院一審依成年人對少年犯強制猥褻罪判刑6月，阿強不服上訴二審，主張自己後來積極投入公益活動，請求輕判，但遭到台中高分院駁回。

檢警調查，阿強是少女的舅舅，2024年5月間，阿強見少女自己在住處1樓客廳，趁四下無人之際，強行摘下少女口罩後親吻，接著走到少女身後，徒手伸入內衣撫摸胸部，又把少女的頭轉向他、再次強吻。幸好這時少女的外婆剛好下樓，阿強才停止。

一審時阿強坦承犯行，並以20萬元與少女達成和解，法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，對其宣判6月徒刑。阿強上訴二審，主張自己後來積極投入公益活動、捐款給公益基金會及寺廟，以具體行動展示悔意，請求宣告緩刑，若不能，也給予易科罰金機會。

台中高分院審酌，阿強所犯之法為兒少法及成年人故意對少年犯強制猥褻罪，依法不得易科罰金；另就算已與少女和解，但阿強在偵訊過程中否認犯行，仍存有脫罪僥倖心態，考量一切情狀，認為原審判決為適當，有教化警惕之效，要求緩刑為無理由，駁回上訴。全案仍可上訴。

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