水上鄉公園大地遊戲場　玉米迷宮+巨型彈珠台登場

▲保齡球瓶變巨型彈珠台！水上鄉「麝香木同樂趣」3/14 震撼登場：挑戰玉米迷宮、漫步粉紫花海 。（圖／林緗亭提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣水上鄉即將迎來一場結合浪漫花海與巨型地景的春日盛宴！水上鄉公所於14 日在溪東公園盛大舉辦「麝香木同樂趣」活動。現場不僅有三月限定、大爆發的粉紫麝香木花毯，更將整座公園化身為全台最大的「大地遊戲場」，邀請全台民眾走入自然，重拾童心。

本次活動最受矚目的焦點，莫過於矗立在公園核心的「全台最大巨型彈珠台」。這座令人驚嘆的設施由忠和村長發揮職人巧思，回收淘汰的保齡球瓶、鐵條與木板，純手工等比例放大童年記憶。遊客不僅能親身感受巨型彈珠滾動的震撼快感，更在遊戲中體會資源循環利用的環境教育意義，預計將成為 2026 春季最夯的社群打卡聖地。

為了讓大小朋友徹底「放下手機、走進自然」，現場特別規劃了廣受歡迎的「玉米迷宮」。遊客穿梭在一人高的翠綠玉米植株中，體驗與大地捉迷藏的樂趣。這項經典挑戰搭配溪東公園的自然景觀，完美體現了「大地遊戲」的核心精神，帶給家庭遊客豐富的五感體驗。

三月正值麝香木盛放期，漫山遍野的粉紫花香令人如癡如醉。鄉公所同步推出攝影比賽，邀請好手捕捉花海下的歡樂瞬間；此外，文創市集與手作 DIY 體驗也將齊聚現場，讓民眾在賞花之餘，更能親手帶走一份專屬的春天記憶。

水上鄉長林緗亭建議民眾白天先到溪東公園參加「麝香木同樂趣」，挑戰巨型彈珠台與迷宮；傍晚行程結束後，可順遊前往鄰近的台灣燈會現場欣賞璀璨燈飾。從白天的自然大地遊戲到夜晚的文化燈藝，保證讓全家大小行程豐富、滿載而歸。