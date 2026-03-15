疑馬杜洛「獄中崩潰照」曝！　每晚在牢房哭喊：我是委內瑞拉總統

▲網路上流傳疑似馬杜洛獄中照片，但真實性仍待確認。（圖／X／@AJPalacios6）



記者王佩翊／編譯

委內瑞拉前總統馬杜洛夫婦1月遭美軍閃電突襲逮捕，至今仍被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心。近日有消息人士向外媒爆料，這位曾經叱吒風雲的強人領導者如今每晚都在牢房內崩潰哭喊，聲嘶力竭地大叫「我是委內瑞拉總統」，獄警與其他囚犯都能清楚聽見他的嘶吼聲在監獄走廊迴盪。

根據西班牙ABC等外媒報導，馬杜洛與妻子1月3日同時遭美軍逮捕，隨後被一併押解至紐約布魯克林大都會拘留中心。事發至今已過2個月，監獄管理人員透露，馬杜洛目前正經歷反覆的焦慮危機。每到深夜時分，他都會在牢房中用西班牙文高聲嘶喊，「我是委內瑞拉總統！告訴我的國家，他們綁架我，在這裡虐待我們！」

ÚLTIMA HO: La vida de Nicolás Maduro en la cárcel: entre gritos y crisis de ansidad.



-El personal del MDC informa que el narco atraviesa crisis de ansiedad recurrentes. Durante las noches, sus gritos resuenan en el ala de máxima seguridad: "¡Yo soy el presidente!", pic.twitter.com/UswprjK2MG — AJPalacios (@AJPalacios6) March 12, 2026

消息人士進一步描述，馬杜洛目前被單獨監禁在一間長3公尺、寬2公尺的狹小牢房內，幾乎與外界完全隔絕。屋內配置了一張金屬床、馬桶、洗手槽，以及一扇幾乎無法讓自然光線透入的小型窗戶。

當局為防止意外，將他安置在監獄的特別管制區，這個區域通常用於關押有自殺風險、需要紀律隔離，或被視為特別危險與敏感的囚犯。

報導指出，被安置在特別管制區的所有囚犯，生活條件極為嚴苛。他們每周僅能離開牢房放風3次，每次只有1小時的時間，外出時還必須全程戴著手銬，並由2名獄警貼身陪同。

在這短短1小時的自由時間裡，囚犯可以選擇洗澡、瀏覽受監管的電子郵件、使用電話，或到一個小型圍欄戶外區域活動。值得注意的是，即使是使用電話的權利也受到嚴格限制，每月通話次數都有明確上限。

布魯克林大都會拘留中心的管理人員向外媒證實，馬杜洛在獄中確實出現嚴重的心理狀況。他頻繁經歷焦慮症發作，在最高戒備區域內反覆大喊「我是總統！」

此外，社群媒體平台近期瘋傳一張據稱是馬杜羅牢房內24小時監視器所拍攝的影像照片，引發網友熱烈討論。不過，布魯克林大都會拘留中心及相關執法單位至今都未對這張照片的真實性做出任何回應或證實，照片來源與真偽仍有待查證。