B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress takes off for a night mission during Operation Epic Fury. Strikes from U.S. forces continue to be unpredictable, dynamic, and decisive. pic.twitter.com/LU9zogVy7C — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）15日發布影片，可見美國空軍一架B-52同溫層堡壘轟炸機（Stratofortress）在夜間升空，執行史詩怒火行動任務，「美軍的打擊行動難以預測、變化多端、果斷有力」。

U.S. forces continue to degrade Iranian military capability. pic.twitter.com/pnB4Man57u — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

至於另外一段影片，中央司令部在貼文提到，美軍持續削弱伊朗軍事能力。畫面顯示，多個目標遭命中爆炸。

天空新聞指出，美軍部隊持續從格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛前往戰區，在14日這天，工作人員被目擊把彈藥裝載至B-1轟炸機上，波音B-52同溫層堡壘轟炸機也正在進行整備。根據路透社拍到的畫面，可見地面人員正在替美軍B-52同溫層堡壘轟炸機裝載巡弋飛彈。

▼位在英國費爾福德皇家空軍基地的美軍B-52同溫層堡壘轟炸機。（圖／路透）

▼地面人員正在替美軍B-52同溫層堡壘轟炸機裝載巡弋飛彈。（圖／路透）

▼美軍B-1轟炸機也在費爾福德皇家空軍基地。（圖／路透）

▼地面人員正在替B-1轟炸機裝填彈藥。（圖／路透）

▼B-1轟炸機起飛升空。（圖／路透）