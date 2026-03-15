世界展望會75周年！國際總裁來台訪南投原鄉　邀民眾傳愛弱勢

▲世界展望會國際總裁安德魯訪南投原鄉。（圖／世界展望會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年是世界展望會成立75週年，該會國際總裁安德魯‧莫利（Andrew Morley）於3月初特別自英國來到台灣，感謝國人長年以愛心陪伴國內外脆弱兒童走過困境與危機，日前也赴南投縣信義鄉部落，關懷服務的孩子與家庭。

安德魯先後深入信義鄉部落，聆聽東埔國小合唱團的八部合音、與「籃海計畫」信義夢幻隊小球員打籃球，和羅娜部落「原鄉蔬菜箱」培力班的成員一起包裝蔬菜、交流生命故事，也在水里學生中心與20名住宿學生一同用餐、慶生。

安德魯對東埔國小學童們的演出與布農族服圖騰印象深刻，表示「原來合音可以到八部這麼多，你們有如天使般的歌聲太優美了！」而該校學生中有過半數為展望會長期關懷的孩子，該會近三年來協助校方聘請音樂老師、帶領合唱團學習傳統歌藝，讓孩子們在文化認同中獲得成就感，也學習專注力與團隊合作。

安德魯參觀「原鄉蔬菜箱」培力班育苗場並體驗包裝蔬菜時，部落媽媽一邊分享：「蔬菜必須立起來包裝才合格喔！」「很感謝展望會請專業老師教導我們種植技術與行銷知能，還協助連結銷售通路，目前每月都可以穩定出貨超過960箱蔬菜，部落家庭因而大幅提升收入！」令安德魯感動的是，展望會陪伴長大的青年竫謙持續留在社區發展產業，協助擴大「原鄉蔬菜箱」規模，「在這裡學習到的『食農教育』，包括用健康環保的方式避免蟲害、節水灌溉，很天然，也充滿智慧。」

另由於當地家庭經濟壓力大、脆弱度高，展望會特別在個案服務外為青少年成立籃球隊，透過教練與社工員的帶領與定期訓練，陪伴孩子從團體中找到歸屬、自信與一起正向成長的夥伴，孩子們也主動邀安德魯當隊友、下場比賽，並表達未來想朝職業球員、教練發展的渴望，安德魯鼓勵他們勇敢追夢，還分享拉單槓重訓的個人密技。

展望會成立的水里學生中心住宿生「小翰」則分享家住深山，上學往返車程需兩小時，學生中心讓他省下大量通勤時間與交通、外宿費用，減輕父母養育三個孩子的重擔，「這裡提供的英文與數學課輔班，讓我的成績從中後段進步到前三名，加上可以穩定用餐，我長高了5公分！」也因團體生活學會整理環境、為彼此打菜盛飯，「回家時爸媽都驚訝我變懂事了。」而安德魯除了共同為一到三月壽星慶生，也為即將參加會考的國三孩子祝福禱告。

安德魯表示，希望邀請更多民眾和台灣世界展望會攜手陪伴弱勢家庭與兒童，更多關於「兒童資助計畫」詳情請至展望會官網www.worldvision.org.tw，或洽詢02-8195-3005、電子信箱pr@worldvision.org.tw。