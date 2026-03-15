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大陸 大陸焦點 特派現場

年銷20萬根「膠水蟲草」流向大陸市場　泡椒鳳爪「印刷」騙照

▲▼ 冬蟲夏草、四號是真的、紅圈是真的 。（圖／翻攝 江蘇新聞）

▲ 20萬根「膠水蟲草」流向市場！大陸媒體揭露人工草冒充西藏那曲野生草黑產鏈 。（圖／翻攝 江蘇新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸滋補品市場與節慶食品近期爆出多起誠信與安全危機。大陸媒體調查發現，網購平台上號稱產自西藏那曲的名貴冬蟲夏草，竟有高達75%為偽劣品，更有商家坦承使用膠水人工黏合「亞香棒蟲草」冒充真貨，2025年已售出逾20萬根。專家提醒，部分偽劣蟲草含有微量毒素，長期食用恐損害健康，呼籲監管部門針對網購「五星好店」與代工廠加強稽查。

《江蘇新聞》報導，冬蟲夏草與人參、鹿茸並稱為三大滋補品，其中西藏那曲產地最受市場追捧。該媒體於今年1月中旬在電商平台隨機購買4份高銷量「那曲蟲草」，經專家鑑定，僅有1份為真品（四號商品），其餘皆存在產地造假或以假亂真問題。

其中，3號產品被證實為「亞香棒蟲草」，江蘇省中醫院醫師黃亞威明確指出，「亞香棒蟲草一般是作為冬蟲夏草的偽品來認定的。它是有一定微量毒素的，一般是不做入藥的，建議消費者用來保健時不要使用這種蟲草。」

▲▼ 冬蟲夏草、亞香棒蟲草 。（圖／記者任以芳製圖、圖來源翻攝江蘇新聞）

▲野生冬蟲夏草與經常當「偽品」的亞香棒蟲草差別  。（記者任以芳製圖／圖片來源翻攝江蘇新聞）

記者深入實地調查發現，發貨地竟是江蘇宿遷的一處糧油批發門店。工作人員毫不諱言屋內全是假貨，同時，記者還發現，該店鋪售賣的假蟲草，其蟲身和草頭是用膠水人工粘上的。工作人員告訴記者，所使用的膠水是食品級，「買的幾十塊錢的好膠水，吃下去沒有事，2025年已經賣了20萬多根了。」

此外，2號產品則是以人工培育草冒充那曲野生草。涉事店鋪「藏草滋補堂」雖入選平台「年度五星好店」，卻從湖北、廣東等小型工廠進貨，貼上野生標籤後高價販售，並宣稱即便遭遇市場監管部門投訴，也能提供偽造資質應付，展現出對法律監管的漠視。

▼ 陸媒隨機網購四款銷量最高冬蟲夏草，只有四號商品是真的。（圖／翻攝 江蘇新聞）

▲▼ 冬蟲夏草、四號是真的、紅圈是真的 。（圖／翻攝 江蘇新聞）

▲▼ 冬蟲夏草、四號是真的、紅圈是真的 。（圖／翻攝 江蘇新聞）

▲泡椒竟然是「印刷」 。（圖／翻攝 江蘇新聞）

食安亂象不僅止於中藥材。石家莊迦南食品代工的「盛傑滷味」泡椒鳳爪，因包裝印有飽滿綠色泡椒但內容物完全消失而引發爭議。廠家對此僅辯稱生產線無法逐袋添加，並以包裝標註「圖片僅供參考」為由規避責任。

類似的「包裝欺詐」也出現在春節熱銷的錦鯉年糕上，濟南金楊子食品等多家企業生產的年糕，拆開鮮紅色的印刷外殼後，僅剩純白色年糕本體，被網友戲稱為「卸妝式包裝」。

針對上述亂象，大陸食品安全專家指出，普通消費者辨別名貴藥材的能力有限，不良商家正是利用此資訊不對稱與「圖片僅供參考」的免責條款進行牟利。

專家提醒，購買冬蟲夏草應觀察蟲體色澤與草頭連接處是否有膠粘痕跡，並呼籲電商平台負起連帶責任，嚴查「掛羊頭賣狗肉」的違規商家。

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關鍵字：

大陸黑心膠水冬蟲夏草

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