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嘉義40位家扶學子首搭高鐵　串聯捷運開啟「台北城」探索之旅

▲▼ 高鐵嘉義站助家扶青年 勇闖台北城！ 。（圖／高鐵嘉義站提供）

▲高鐵嘉義站助家扶青年勇闖台北城。（圖／高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高速鐵路股份有限公司嘉義站今（15）日化身夢想啟航站，贊助「嘉義家扶中心」舉辦「雙鐵勇闖台北城」青少年一日營活動。40 位來自嘉義地區的國中生，在高鐵公司的車票資助下，帶著興奮的心情踏上月台，準備展開一場結合「高鐵」與「捷運」的雙鐵交通探索之旅。出發前，高鐵嘉義站站長朱立中特別致贈象徵夢想啟程的大車票，祝福這群孩子能透過這趟旅程，走出生活圈，親身感受台灣首都的多元面貌。

對於許多生長在資源相對匱乏環境的孩子來說，台北的繁華往往只存在於課本或螢幕中。嘉義家扶中心主任沈明彥感性表示，十分感謝台灣高鐵的慷慨支持。他指出，交通費用對於許多弱勢家庭而言是一筆沈重的負擔，導致孩子們鮮少有機會跨出縣市旅遊。此次高鐵不僅提供寶貴的交通資源，大幅縮短了南來北往的時間，更讓許多從未搭乘過高鐵的孩子，親身體驗時速 300 公里的效率與舒適。這趟旅程不僅是「到過台北」，更是在實地探索中建立團隊合作、人際互動與自我管理的能力。

▲▼ 高鐵嘉義站助家扶青年 勇闖台北城！ 。（圖／高鐵嘉義站提供）

參與活動的學員小安難掩興奮地分享，因為父親平時工作繁重、家境辛苦，全家人幾乎沒有機會出遠門。這不僅是小安第一次造訪台北，更是他人生第一次搭乘高鐵。「感覺像是在飛一樣！」小安笑著說。除了感謝高鐵與家扶中心的安排，他也非常珍惜能與夥伴們一起研究捷運路線、規畫行程，這份「看見不一樣風景」的感動，將成為他成長過程中最難忘的回憶。

高鐵嘉義站站長朱立中表示，高鐵公司長期致力於落實企業社會責任。得知許多孩子因經濟因素受限了移動的自由與學習的可能，站方二話不說決定全力支持。朱站長強調：「高鐵列車不應只是冷冰冰的交通工具，更應該是一個承載愛心與溫度的平台。」

▲▼ 高鐵嘉義站助家扶青年 勇闖台北城！ 。（圖／高鐵嘉義站提供）

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