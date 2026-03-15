Taiwan Can Help！嘉基醫療團隊跨海義診　照亮菲律賓偏鄉

▲Taiwan Can Help醫療跨越海洋 嘉基赴菲義診助少女重拾行走希望 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣醫療實力再次跨越海洋，點亮偏鄉生命曙光！嘉義基督教醫院（以下簡稱嘉基）國際醫療短宣隊於 2026 年 3 月 4 日至 9 日，由國際長陳俊和醫師領軍，前往菲律賓東內格羅斯省（East Negros）展開為期六天的義診行動。團隊集結內科、牙科與中醫等多專科專業人力，在 Manjuyod 與 Bais 地區兩天內服務近 700 人次，不僅解決在地居民長期忽視的病痛，更帶去一份改變命運的禮物。

在本次義診行動中，最令醫療團隊掛心的，是一位患有先天足部畸形的少女。嘉基團隊早在 2025 年的行動中便與她相遇，當時因足部結構異常導致她行走維艱，甚至因外觀差異產生自卑感，影響學業與社交。醫療團隊返台後並未忘記這份託付，歷經一年的精密規劃，此次特別攜帶完整的醫療設備與專業團隊，在資源有限的環境下順利完成足部矯正手術。看著手術後明顯改善的足部外觀，團隊成員深感欣慰，這不僅是功能上的修復，更是讓少女重新找回自信、重返校園的新契機。

除臨床治療外，嘉基更體現「授人以魚不如授人以漁」的精神，特別捐贈一台「醫療電燒機」給拜伊斯地區醫院（Bais District Hospital）。這項設備將大幅提升當地外科手術在止血與組織處理上的效率，確保手術安全。陳俊和醫師表示，捐贈設備是為了在團隊離開後，當地醫療品質仍能獲得長遠提升。

此次義診融合了西醫診治與中醫調理，不少清晨即來排隊的居民在接受治療後，露出久違的笑容。嘉基團隊表示，誠如聖經《馬太福音》所言：「做在一個最小的身上，就是做在我身上。」醫療的本質不僅是治癒身體，更是傳遞溫暖與尊嚴。

短宣領隊陳俊和醫師強調，當醫療專業走入資源匱乏之地，產生的能量足以改變一個人的生命。嘉基將持續投入國際人道關懷，讓「Taiwan Can Help」不再只是標語，而是實實在在溫暖世界的行動力。