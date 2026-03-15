循歷屆總統模式訪紐約　盧秀燕：沒有聯想那麼多

▲盧秀燕訪美，美東時間3月13日受邀於波士頓僑宴發表演說。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕前往美國參訪，在紐約接受媒體訪，被問到歷屆總統包括李登輝、蔡英文等，甚至想要角逐總統大位的柯文哲、謝長廷等人都到過紐約，盧秀燕行程也被視為循總統模式。對此，盧秀燕回應，來之前不知道這些訊息，自己是資深政治人物，有很多老朋友在此處，沒有聯想那麼多。

盧秀燕強調，這次訪美有三大任務，包括深化台中跟姊妹市的交流；關心以及宣慰僑胞以及鞏固台美的邦誼。針對軍購案，盧秀燕提到，台灣在國際上要廣結善緣，不管東邊、西邊、南邊、北邊的朋友，都是一樣，尤其越靠近我們的，都要去跟他們廣結善緣，彼此更了解，彼此更交流，彼此更信任，那對於台灣的發展、對於台灣的安全是越好。

盧秀燕表示，自己不只是一位市長，更重要是中華民國的國民，不管是怎麼樣的角色，就是善盡我們中華民國國民的義務。此外，自己過去擔任過六屆的立法委員，而且都是民選的，如此資深的國會議員並不多，且有大概高達十三個會期，在外交國防委員會，因此跟各國政府之間，或在國際上友人很多，只要在可能的範圍之內抽一點時間出來，盡可能走訪。

盧秀燕在美東時間3月14日首度以市長身分訪問紐約，拜會紐約中華公所主席伍銳賢等僑界領袖，並到哥倫布公園向國父銅像致敬獻花。