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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

缺席新北土木技師大會　黃國昌：最重要的人需要我在身邊

▲▼民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌15日受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌15日受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

藍綠白的新北市長參選人中，昨唯獨黃國昌昨未出席新北市土木技師公會的會員大會，引發關注。對此，黃國昌今（15日）表示，3月14日對他來說是一個很重要日子，原本跟國民黨的共同政見記者會是訂在13日，但因為跟立法院行程有衝突而改至昨天早上，「結束後以後，我只能跟大家說 有一些是私事，昨天在我生命中最重要的人需要我的時候，我必須在她身邊」。

新北市土木技師公會昨下午舉行第七屆第二次會員大會，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席。黃國昌15下午在新莊競總接受媒體聯訪時，被問及昨是否因為有要務而未出席？是否擔心跑行程上落後對手？

黃國昌表示，每個人面對選舉都有各自步調跟關注部分，譬如目前為止，他是針對新北市政藍圖召開政策記者會最多的候選人，這反映的是，在投入地方選舉時，他一再強調重點是要給新北市民什麼市政藍圖跟規畫，這是一個候選人競選過程中，負責任提出政見，告訴大家未來如果當選，要給新北什麼改變，這是候選人的責任。

黃國昌說，昨天上午跟國民黨主席鄭麗文的那場共同政見記者會，本來是在13日舉行，但因為跟立院行程衝到，才延至昨天。黃強調，3月14日對他來說是一個很重要日子，剛好現在在他生命裡最重要的人，必須要陪伴她，所以在行程上，跟同仁表示3月14日整天要空出來，不過因為跟國民黨共同政見發表會不能再延，否則會拖到接下來整個具體時程，所以排到昨天早上，「結束後以後，我只能跟大家說 有一些是私事，昨天在我生命中最重要的人需要我的時候，我必須在她身邊」。

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