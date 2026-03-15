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女大生每月砸1萬做醫美　老師愣「現在學生這麼有錢？」一票喊正常

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名國中老師發文，日前有一名曾經教過的學生回來探望，女學生已經19歲了，第一眼對學生的外貌感到驚訝，膚況非常好，跟國中時期差很多，女學生透露，每月會花1萬元做醫美保養。她聽完後非常震驚，忍不住感嘆「漂亮真的是用錢堆出來的」。

19歲女學生每月花1萬元做醫美

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該名國中老師在Dcard發文，前幾天見到回校探望的19歲女學生，擁有健康的小麥色膚色，臉部乾淨無痘痘、氣色極佳，「跟她國中時差滿多的」。老師起初以為女學生是畫了「素顏妝」，詢問後才知道，學生是真素顏。

老師進一步詢問保養技巧，女學生透露，由於自己不會化妝，但又希望外貌漂亮，每月花一萬多元保養、做醫美，「打雷射、淨膚、深層清潔等等，醫美項目不固定，但感覺都是價格不菲的」。得知金額後老師相當震驚，「我知道這個學生家境不錯，但一個月花一萬多在保養和醫美真的超出我想像，現在孩子這麼有錢嗎？」

家長每月給4萬生活費

女學生透露，目前每月生活費約4萬元，父母沒有給信用卡，希望她在大學期間學習控制支出與理財。原PO不禁感嘆，「漂亮真的是用錢堆出來的」，不過女學生本身氣質就很好，衣服都是穿頂級品牌，「站著不說話就會讓人覺得是有錢人家的孩子」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「妳搞錯了！不是孩子有錢，有錢的是爸媽」、「一個月四萬生活費比很多社畜月薪還高了」、「有很多學生就開始輕醫美，而且19歲底子本來就好，不用太認真保養也不會太差啦」。

網友認為，其實蠻正常的，「是他家有錢，你也說了，本來就知道他家境不錯，那還有什麼好驚訝的」、「有些小孩也是一成年就去割雙眼皮或做鼻子了」、「很正常呀，家裡有這個環境能消費為什麼不花，有的人18歲媽媽就贊助40萬去整形」、「家裡有錢，給錢的父母OK，她也是沒有超出生活費的範圍去使用，沒什麼問題」。

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