喊話游盈隆！王義川：希望他痛改前非　收回傷害台灣民主言論

▲立法院13日表決中選會人事權同意案，主委被提名人游盈隆等4人跨過同意權門檻。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院13日表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆等4人跨過同意權門檻。由於游盈隆在大罷免期間曾說，「大罷免是台灣民主之恥」，引發綠營反彈。民進黨立委王義川今（15日）表示，游盈隆過去的發言並非一個稱職的中選會主委，但既然他已獲提名，且要就任，希望他能夠痛改前非、改過自新，發揮中立角色，把過去傷害台灣民主的言論權收回去。

立法院13日表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻，但綠營推薦3人，包括副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義則通通落馬。

由於游盈隆在大罷免期間曾稱「大罷免是台灣民主之恥」，且過去多次槓上綠營人士，引發綠營不滿。王義川今（15日）陪同桃園市議員余信憲車掃前受訪表示，游盈隆過去的發言，「我覺得他並不是一個稱職的中選會主委」。

不過，王義川認為，既然他已經得到提名，而且就要就任了，希望他能夠痛改前非、改過自新，能夠發揮他應該有的中立的角色，把他過去那些傷害台灣民主的言論全部收回去，給他一次改過自新的機會。