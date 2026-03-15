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日本隊WBC輸球！球迷怒改總教練維基百科「死刑囚、國家戰犯」

▲▼ 大谷翔平、井端弘和 。（圖／讀賣新聞提供）

▲井端弘和。（圖／讀賣新聞提供）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊15日在8強賽以5比8不敵委內瑞拉，無緣挺進4強，連霸夢提前破碎，隊史首度止步8強，賽後總教練井端弘和坦言，「輸球的現實就擺在眼前」。不過，有球迷氣到，修改總教練的維基百科內容，在介紹的地方加上「死刑囚」、「國民級戰犯」字樣，掀起熱論。

總教練井端弘和維基百科資料被亂改

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有網友在PTT發文，日本隊WBC無緣挺進4強，隊史首度止步8強，怎料居然有人修改總教練井端弘和的維基百科內容，惡意加入「死刑囚」字樣，甚至還補上一句「因為具有『國民級戰犯』的特質而廣為人知。」目前該字樣已經被刪掉。

原PO感嘆，只能說各國的網友都很兇，但這個好糟糕，「雖然我也覺得井瓜很誇張，但應該不需要這樣啦，就換個教練就好了吧」。

貼文曝光，立刻掀起網友熱論，「球迷沒在跟你同理心的」、「第一次輸台灣，第一次八強止步，都是你」、「日本鄉民氣炸了吧，豪華陣容歷屆表現最差」、「球迷沒同理心果然也不分國籍」、「死刑犯真的就過份了」、「一定氣阿，剛笑完韓國輪到自己」、「日本這次算是被看破手腳，井瓜也是衰」、「比賽一輸什麼妖魔都跳出來」、「國家戰犯這句話有點重了吧」。

井端弘和：各國整體實力都提升了

這場失利不僅讓日本連霸夢碎，也中斷了跨屆11連勝紀錄。日本隊上一次在WBC吞敗，已經要追溯到2017年4強賽，當時以1比2不敵最終奪冠的美國隊。賽後井端弘和表示，委內瑞拉確實是一支很有實力的球隊，「我們到最後都沒有鬆懈，還是全力去拚。」

儘管結果令人失望，井端仍未把責任推給投手群。他強調，「派上去的投手，都是在我有信心的情況下做出的決定，只是結果變成這樣而已」、「就陣容來說，並不比上屆差，是各國整體實力都提升了。」

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