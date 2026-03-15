工作到一半！大學生問幾歲「下秒1句驚人稱讚」　全場怒：好失禮

▲實習生對於原PO會電腦打字，感到十分驚奇。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，公司來了一名實習大學生，聊天時對方問她年紀，得知她40歲後竟露出佩服表情說「阿姨你好厲害，40歲還會用電腦打字」，讓她當場傻眼。貼文曝光後引發網友吵翻，「叫阿姨...這死罪啊」、「閉著眼睛都可以打字」、「40歲是最猛的年紀好嗎」。

一名女網友在Threads表示，最近公司來了一名實習大學生，兩人聊天時對方突然問她「阿姨你多大了？」她也大方回應自己40歲。原本以為只是普通聊天，沒想到實習生接著露出佩服的表情，還認真說了一句，「阿姨你好厲害，40歲了還會用電腦打字！」讓原PO當場愣住，不知道該哭還是該笑。

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網吵翻：40歲是最猛的年紀

文章引發進萬人討論，「40歲以上的人，應都會打蒼頡、無蝦米、英打、而且不用看鍵盤好嗎」、「我們只是長了年齡，不是手斷了」、「我也遇過一個剛畢業不久的大學生跟我說：哇你好厲害啊，都不用看鍵盤就打好快」、「40歲左右的打字速度才是最快的，線上聊天室、即時通、MSN、遊戲裡還要跟人對罵」、「40歲是最猛的年紀好嗎」。

也有人開酸，「難怪大家都說6、7年級撐起現在的職場！心很累」、「6、7年級生撐起整個職場，以前教年紀大的用電腦，現在教年紀小的用電腦」、「職場最多就只能叫姐，叫阿姨...這死罪啊」、「40歲是姐姐好嗎？別阿姨阿姨的叫，沒禮貌」、「好失禮的稱讚」。