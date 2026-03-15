70秒搶走5400萬珠寶！　黑衣人闖入洗劫影片曝光

???? Gang of 20+ masked robbers hits California jewelry store — steals $1.7 MILLION in UNDER 60 seconds!



Federal prosecutors just released the wild surveillance video from the June 18, 2025 smash-and-grab at Kumar Jewelers in Fremont.



They smashed cases with hammers, grabbed ~80%… pic.twitter.com/GRUIA6QHy9 — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

美國北加州去年發生高級珠寶店搶案，一群訓練有素的犯罪團體在短短70秒搜刮店內近八成商品，損失金額高達170萬美元（約新台幣5400萬元）。根據司法部公開的店內監視器畫面，可見近20人如同戰術部隊般迅速湧入店內，擊碎玻璃陳列櫃，把大量金飾與鑽石塞進包包後逃離現場。

一票黑衣人闖店內 砸櫃搶珠寶

紐約郵報報導，這起事件發生在北加州佛利蒙Kumar Jewelers珠寶店，就在2025年6月18日，近20名蒙面黑衣人搭乘車輛並停在珠寶店前，接著整票人進入店內，手持鐵鎚等器具、背著背包，以驚人速度破壞展示商品的玻璃櫥窗，洗劫店內75%至80%的商品。

整起搶案持續大約70秒，手法專業，隨後搭乘前來接應的多輛車逃逸，且各自朝不同方向駛離，分頭逃竄。

警匪飛車追逐 時速破120公里

警方獲報後，鎖定其中一輛車展開飛車追逐，嫌犯車輛在多個路口闖紅燈、逆向行駛，時速一度達到約80英里（約每小時128公里）。

執法部門已逮捕4名涉案嫌犯，分別是法西席拉（Afatupetaiki Faasisila）、赫拉達-阿拉貢（Jose Herrada-Aragon）、帕萊斯蒂諾（Andres Palestino）及多尼根（Tom Parker Donegan），他們在案發當時年約19至20歲。

根據紀錄顯示，法西席拉與帕萊斯蒂諾已獲釋。大多數嫌犯仍逍遙法外。