混元禪師告別式數千人送行　中央頒褒揚令...藍綠政要齊聚致哀

▲前副總統呂秀蓮送別混元禪師。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

唯心聖教開山祖師混元禪師（俗名張益瑞）於今年1月13日安詳圓寂、享壽82歲，並於14日舉辦告別式，現場湧入眾多弟子、信眾數千人送別，多位政界、宗教界人士也出席齊聚，包括內政部長劉世芳代表頒發中央褒揚令，前副總統呂秀蓮、南投縣長許淑華也到場致意，場面備極哀榮。

「唯心聖教開山祖師混元禪師行道功德圓滿大典」昨於國姓鄉禪機山仙佛寺舉行，會場佈滿鮮花花籃，包含總統府頒發的褒揚令，以及各界致贈的輓聯等，彰顯混元禪師一生弘法利生的功德。

▲南投縣長許淑華送別混元禪師。

許淑華表示，混元禪師一生致力弘揚中華文化道統，以易經風水及宗教妙法度化眾生，創立唯心聖教，秉持「養賢蓄才、振民育德、高尚其志、天下太平」宗旨，影響深遠，是社會上備受敬重的長輩；尤其他在南投縣深耕多年，創辦易經大學，傳授易經風水學問，不僅指導世人如何營造安定環境，更舉辦多場法會，協助地方處理許多公共事務，對該縣貢獻良多。

她特別提到，混元禪師人生經歷豐富，弟子遍及國內外，曾獲諾貝爾和平獎提名入圍，並榮獲聯合國NGO組織頒發的世界和平貢獻獎，足見其在促進世界和平方面的偉大貢獻。

許淑華表示，代表全體縣民向禪師表達謝意，感謝他一路以來對地方的照顧，以及對她個人的諸多提醒，最後祈願混元禪師一路好走，未來乘願再來，繼續弘揚佛法與易經智慧，為蒼生祈福、為世界和平盡力。