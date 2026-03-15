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「BB Call、對講機」取代手機？莫斯科大規模斷網　宛如回到30年前

▲▼俄國軍事情報總局（GRU）副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev），6日在莫斯科的住處公寓內遭不明槍手伏擊。（圖／路透）

▲莫斯科自3月初被大規模斷網，民眾苦不堪言。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯為防範烏克蘭無人機攻擊而實施的大規模斷網措施，卻也讓首都莫斯科的市民生活與商業活動受到嚴重干擾。民眾不僅無法接打電話、刷卡消費，就連叫車、領快遞都成了難題，彷彿一夕之間倒退回30年前的通訊時代，對紙本地圖、BB Call的需求大幅增加。

根據《莫斯科時報》3月13日報導，自3月初俄羅斯當局切斷主要城市移動網路、限制公共寬頻，並準備封鎖Telegram及大多數VPN以來，莫斯科多個區域的斷網生活已成常態。

網路全斷市中心變死城

市民娜塔莉亞表示，上周末市中心的巴斯曼尼區網路和手機服務完全癱瘓，她甚至無法撥打電話或發送簡訊。另一名住在市中心的女性受訪者更指出，即使是政府網站、銀行應用等所謂「白名單」服務也都無法使用。原本想在家用Wi-Fi叫計程車的她，為了找到司機，甚至要在大街上晃個半小時」。

經濟損失驚人快遞業最慘

斷網風暴造成的經濟損失相當驚人，由於支付終端和取貨點斷網，民眾經常無法刷卡付款、從ATM提款，也領不到快遞包裹。專家估算，光是網路中斷的前5天，莫斯科企業損失就高達30億至50億盧布（約新台幣14億至23億元），其中快遞服務、計程車、汽車共享公司和零售業者受到的影響最大。

克宮也中槍改用座機

這波網路中斷也波及俄羅斯政治菁英。克里姆林宮發言人佩斯科夫13日證實，總統辦公室已改用傳統座機聯絡。國家杜馬（俄羅斯下議院）議員也無法連接議會網路，無論是即時通訊軟體Telegram，還是官方大力推廣的俄羅斯本土應用Max，全都派不上用場。

紙本地圖、BB Call派上用場

面對數位工具失靈，莫斯科出現了一股「復古潮」。俄羅斯報導指出，民眾對於紙本地圖、對講機和BB Call等老式通訊設備需求激增。不過分析人士提醒，俄羅斯境內其實已不再提供BB Call通信服務。

莫斯科物理技術學院甚至提出更古老的解決方案，稱如果手機地圖無法使用，市民大可借助星星和太陽來導航。

自2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，俄羅斯境內的斷網現象越發頻繁。研究機構Top10VPN估算，2025年俄羅斯的斷網次數在全球排名第一。監測組織更指出，網路限制措施已波及至少63個地區。

對於外界質疑，克里姆林宮強調，所有網路限制措施都「嚴格依據現行法律」實施。官方解釋稱，烏克蘭「在攻擊中使用日益複雜的方法」，因此俄方必須採取斷網作為防禦手段。

 
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關鍵字：

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