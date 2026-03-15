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中國「軍事斷油」減少繞台？　「煤製油」化工產業提供另類後勤保障

▲▼伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

▲荷姆茲海峽的航運受阻。（圖／達志影像）

軍武中心／台北報導

中東戰雲密布，美以與伊朗間的戰火推升全球原油緊張，與此同時，台海周邊解放軍機艦活動頻率驟減，引發部分媒體訕笑「中國沒油了」，導致軍事演訓也被迫停止。然而，這種推測忽視了北京深耕已久的能源「底牌」，因為在「富煤貧油」的國情下，中國早已推動「煤製油」化工產業，以「平時能活，急時保供」為目標，這不僅反映在近期 A 股煤產業龍頭「中國神華」等逆勢暴漲，更揭示了中方在能源自主保障上的長線佈局。

▲▼中國大陸「富煤貧油」，因此積極發展「煤製油」化工產業。（圖／翻攝自神華集團官網）

▲中國大陸「富煤貧油」，因此積極發展「煤製油」化工產業。（圖／翻攝自神華集團官網）

中國過去高度倚賴進口石油，近來積極推動能源轉型，儘管中東戰火與油價飆升確實對中國造成短期擾動，但要以此推論其「軍事斷油」，恐怕是過於輕敵的誤判，因為中國經過長達20多年的戰略佈局，已經掌握「煤製油」產業，煤炭也從單純的發電燃料，變成能夠替代進口石油的戰略物資，為國防後勤提供多一層的保障。

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

「煤製油」產業的發達，直接反應是「煤價跌、股價漲」的背離現象，2021 年高點以來，全球煤炭價格已累計回落約 70%，但「中國神華」與「陝西煤業」等龍頭企業的股價卻連續走強十年，累計漲幅分別超過 650% 與 10 倍，背後存在市場對「能源替代」的強烈想像。

因此，具官方背景的經濟學家姚景源近日公開直言，「能源安全我們沒有問題。」他解釋說，儘管外部環境「談虎色變」，但中國以煤為主的能源結構未變，且「煤變油」技術早已取得突破。這正是為什麼在波灣風雲中，煤炭股能夠享受戰爭紅利。

姚景源的這番表態，所指為2016 年 7 月，中共最高領導人習近平考察寧東能源化工基地時，便定調建設全球單體規模最大的煤製油項目具有「戰略意義」。這項政策的核心是「平時能活，急時保供」，透過 400 萬噸/年煤炭間接液化項目，成為全球少數掌握全套技術的國家。

之後，即便已擁有百萬噸級的示範裝置，北京仍不斷推動技術迭代。2024 年 11 月 29 日，大陸國家能源集團宣布「煤直接液化二代技術工程化開發項目」正式開工。這套二代技術的目標是提升原料油煤漿處理量，並進一步延長裝置運行週期，當這些技術在西北荒漠中落地生根，中國對海外石油貿易航道的依賴度將在極端情況下大幅下降。

「中國神華」等煤炭股的暴漲，本質上是市場對中國「能源主權」的定價。在未來的台海或地緣衝突中，真正的決勝點可能不在於波斯灣的油輪能否駛抵中國東岸各港口，而在於西北腹地的煤液化裝置能產出多少戰術燃油。當外界還在嘲笑解放軍機「停飛」時，或許更應關注那些正在進行升級為二代技術的液化反應器，那裡才是決定大國博弈耐力的「能量核心」。

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