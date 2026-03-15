　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：當時橘子早就出國一個多月　我完全沒有連絡

▲民眾黨創黨主席柯文哲（中）與民眾黨前立委張啓楷15日下午受訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨創黨主席柯文哲（中）與民眾黨前立委張啓楷15日下午受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

京華城案將於3月26日宣判，被視為核心關鍵人物的台北市前市長柯文哲前秘書「橘子」許芷瑜在檢方發動搜索前已在日本，遲未歸國，而柯則說，要是他看到眾望基金會董事長李文宗的下場，也不敢回來。對此，柯文哲今（15日）表示，這也沒什麼，檢方當時栽贓他指使橘子出國，但其實橘子早就出國一個多月，「我也完全沒有連絡」，他只要看李文宗那樣，誰要回來被人家關？「要是我，也是等一審判完再回來」。

柯文哲日前接受專訪時表示，「我現在哪裡敢聯絡（橘子）」，她本來就是被他罵一罵，不爽就去日本讀書，案子爆發後，看到李文宗，「我看到李文宗的下場，我也不敢回來，李文宗才是有夠冤枉」。

對於這番話引發討論，柯文哲15日在嘉義市接受媒體聯訪時回應，京華城案目標就是對準他，但傷害太多無辜的人，包括李文宗，完全是冤獄，碰都沒碰到，竟然被求刑15年，也遭羈押11個月，這案子真的是牽連太多無辜的人，是台灣司法要去反省的地方。

媒體追問，為什麼講出「是我也不敢回來」這句話？柯文哲表示，這也沒什麼，檢方當時栽贓他指使橘子出國，但其實橘子早就出國一個多月，「我也完全沒有連絡，他（指檢方）也有我們的手機通聯記錄，都很清楚」，老實說他只要看李文宗那樣，誰要回來被人家關？鏡新聞還講橘子是地下黨主席、掌櫃，「要是我，也是等一審判完再回來」。

柯文哲今受訪時也提到，司法是國家最後一道防線，應該被人民信任，不可以是政治工具、不可以是有權力的執政者打擊在野黨工具。經過他的案子，對台灣司法傷害很大，將來怎麼重建是個大工程，就好像這一段時間他才知道大罷免對台灣社會的分裂與對立，傷害很大，要重新融合沒想像容易，這是總統賴清德要去思考的，總統盡量是團結國家，而非分裂國家。

至於日本神戶市議員上畠寛弘表態，柯文哲應先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本。柯文哲說，這沒什麼，民主國家總是有各種聲音，一個、兩個也無所謂，他覺得沒有奇怪的地方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／16:14發生地震！台北感受搖晃
周杰倫新專輯要來了！　情人節突「大飆粗口」
1.5小時玩完不用排隊！週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆
孫儷女兒也跳過甘露寺！《甄嬛傳》鐵粉笑翻：全世界都一樣
夫招募單男NTR愛妻：想到就興奮！　妻受不了離婚
205檔股東會紀念品一表看！　3業者卡通風超搶手
快訊／中國傳扣留28艘巴拿馬籍船　兩國之爭擴大船公司遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

缺席新北土木技師大會　黃國昌：最重要的人需要我在身邊

全台北為TWICE應援！成員北捷獻聲　進站閘門「逼卡」有驚喜

喊話游盈隆！王義川：希望他痛改前非　收回傷害台灣民主言論

綠桃園市長難產？　王義川曝「賴清德曾2度徵詢」：還在找優秀人才

柯文哲：當時橘子早就出國一個多月　我完全沒有連絡

侯友宜明率團訪澳11天　交流新北大巨蛋、跨河煙火等議題

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

黨內檢舉恐遭開除　李孝亮：朱立倫、鄭麗文我哪句話讓黨蒙羞？

外交部反擊國台辦：相信沒機會投票的國家　其人民也期待直選總統

媒體人示警藍營6月逃命潮！要跟鄭麗文完成切割　2026恐丟7縣市

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

缺席新北土木技師大會　黃國昌：最重要的人需要我在身邊

全台北為TWICE應援！成員北捷獻聲　進站閘門「逼卡」有驚喜

喊話游盈隆！王義川：希望他痛改前非　收回傷害台灣民主言論

綠桃園市長難產？　王義川曝「賴清德曾2度徵詢」：還在找優秀人才

柯文哲：當時橘子早就出國一個多月　我完全沒有連絡

侯友宜明率團訪澳11天　交流新北大巨蛋、跨河煙火等議題

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

黨內檢舉恐遭開除　李孝亮：朱立倫、鄭麗文我哪句話讓黨蒙羞？

外交部反擊國台辦：相信沒機會投票的國家　其人民也期待直選總統

媒體人示警藍營6月逃命潮！要跟鄭麗文完成切割　2026恐丟7縣市

缺席新北土木技師大會　黃國昌：最重要的人需要我在身邊

日本研擬向烏克蘭採購「攻擊型無人機」　重視抗俄軍實戰經驗

快訊／16:14發生地震！台北感受搖晃

快訊／半小時連兩震！台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

日本隊WBC輸球！球迷怒改總教練維基百科「死刑囚、國家戰犯」

「BB Call、對講機」取代手機？莫斯科大規模斷網　宛如回到30年前

最後2公里大摔車驚魂！中華隊張祐誠混亂中突圍奪台北站亞洲第5

70秒搶走5400萬珠寶！　黑衣人闖入洗劫影片曝光

工作到一半！大學生問幾歲「下秒1句驚人稱讚」　全場怒：好失禮

罕見！古巴示威者「放火燒了共產黨黨部」　上街怒吼要自由

【1次就聖筊】42歲女遭男友割喉！　兒招魂悲喊：媽媽不要怕

政治熱門新聞

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

洩「橘子」被罵才到日本　柯文哲：是我也沒那麼白癡敢回來

卓榮泰自費包機赴日　陳水扁讚：台灣外交勝仗！趕快申請領公款

日本政府包機助2台人撤離　外交部感謝

黨內檢舉恐遭開除　李孝亮要朱立倫、鄭麗文給回應

「全球唯一拉布」現身高雄港

媒體人示警藍營6月逃命潮！要跟鄭麗文完成切割　2026恐丟7縣市

民進黨北市議員初選落幕　25人出線名單一次看

賴清德：國民黨政府來台　對待台灣人民比殖民統治的日本還差

賴批國民黨執政不如日本殖民　蔣萬安嗆撕裂社會

罷雙吳青年又中箭！　李孝亮也被檢舉損害黨譽建請開除

北市動物之家寵物遺體「堆滿冷藏庫」！　飼主看了好難過

藍稱沒國民黨二戰後台灣早被共產黨佔領　綠委嗆：是台灣人自己救的

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

行政院長卓榮泰日前秀包括華航包機208萬元在內的單據，意在為「自費」赴日看經典賽爭議止息，但價格、匯款日期仍受在野黨質疑。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（15日）表示，收據一看就知道有問題，大家都知道，認錯就好了，實在是不需要為這件事鬧下去；柯也建議，「我們要建立一種不要硬拗的文化」。

20年前的今天！韓國WBC贏日本「投手丘插4國旗」

20年前的今天！韓國WBC贏日本「投手丘插4國旗」

賴清德稱國民政府比日本殖民差　翁曉玲批：他可能真不是台灣人

賴清德稱國民政府比日本殖民差　翁曉玲批：他可能真不是台灣人

藍稱沒國民黨二戰後台灣早被共產黨佔領　綠委嗆：是台灣人自己救的

藍稱沒國民黨二戰後台灣早被共產黨佔領　綠委嗆：是台灣人自己救的

高市3/19赴美　陸學者：戰略綁定美越緊日陷越深

高市3/19赴美　陸學者：戰略綁定美越緊日陷越深

關鍵字：

柯文哲橘子許芷瑜日本李文宗京華城案

讀者迴響

熱門新聞

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

春雨！　2波「下最大」

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

大谷翔平救不了日本　日媒嘆

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面