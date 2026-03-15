柯文哲：當時橘子早就出國一個多月　我完全沒有連絡

▲民眾黨創黨主席柯文哲（中）與民眾黨前立委張啓楷15日下午受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

京華城案將於3月26日宣判，被視為核心關鍵人物的台北市前市長柯文哲前秘書「橘子」許芷瑜在檢方發動搜索前已在日本，遲未歸國，而柯則說，要是他看到眾望基金會董事長李文宗的下場，也不敢回來。對此，柯文哲今（15日）表示，這也沒什麼，檢方當時栽贓他指使橘子出國，但其實橘子早就出國一個多月，「我也完全沒有連絡」，他只要看李文宗那樣，誰要回來被人家關？「要是我，也是等一審判完再回來」。

柯文哲日前接受專訪時表示，「我現在哪裡敢聯絡（橘子）」，她本來就是被他罵一罵，不爽就去日本讀書，案子爆發後，看到李文宗，「我看到李文宗的下場，我也不敢回來，李文宗才是有夠冤枉」。

對於這番話引發討論，柯文哲15日在嘉義市接受媒體聯訪時回應，京華城案目標就是對準他，但傷害太多無辜的人，包括李文宗，完全是冤獄，碰都沒碰到，竟然被求刑15年，也遭羈押11個月，這案子真的是牽連太多無辜的人，是台灣司法要去反省的地方。

媒體追問，為什麼講出「是我也不敢回來」這句話？柯文哲表示，這也沒什麼，檢方當時栽贓他指使橘子出國，但其實橘子早就出國一個多月，「我也完全沒有連絡，他（指檢方）也有我們的手機通聯記錄，都很清楚」，老實說他只要看李文宗那樣，誰要回來被人家關？鏡新聞還講橘子是地下黨主席、掌櫃，「要是我，也是等一審判完再回來」。

柯文哲今受訪時也提到，司法是國家最後一道防線，應該被人民信任，不可以是政治工具、不可以是有權力的執政者打擊在野黨工具。經過他的案子，對台灣司法傷害很大，將來怎麼重建是個大工程，就好像這一段時間他才知道大罷免對台灣社會的分裂與對立，傷害很大，要重新融合沒想像容易，這是總統賴清德要去思考的，總統盡量是團結國家，而非分裂國家。

至於日本神戶市議員上畠寛弘表態，柯文哲應先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本。柯文哲說，這沒什麼，民主國家總是有各種聲音，一個、兩個也無所謂，他覺得沒有奇怪的地方。