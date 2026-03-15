最強春分來了！　12星座「招桃花秘訣」曝光

▲春分象徵晝夜平分、萬物甦醒，星象能量被視為重新啟動的重要時刻。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

周五（20日）即將迎來24節氣中的「春分」，此時太陽進入牡羊座，伴隨水星在雙魚座順行，象徵愛情迷霧散去，加上月亮與金星交織出浪漫磁場，是開春最強桃花日。塔羅牌老師艾菲爾表示，當太陽轉入牡羊座後，宇宙能量彷彿重新啟動，同時今年春分期間水星在雙魚座恢復順行，過去在人際與情感交流上可能出現的誤會與停滯，也有機會逐漸化解。再加上月亮與金星形成和諧能量，使整體星象更增添浪漫氛圍，被視為適合重新整理個人感情運勢的時刻。

艾菲爾指出，在春分能量轉換之際，若透過顏色、能量水晶與象徵性的小儀式調整個人氣場，可能有助於提升桃花運勢。建議民眾在參考星座運勢時，可同時參考太陽星座與上升星座，其中以太陽星座為主，上升星座為輔。

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牡羊座

牡羊座招桃花色為亮橙色，水晶建議草莓晶。春分當天正午時分，可穿上亮橙色服裝，到附近充滿生機的公園草地，在陽光下原地跳躍三次。每一次跳躍時，在心中默念自己希望的戀情特質。完成後面向南方深呼吸三次，想像橙色光芒包圍全身，象徵為自己注入熱情與活力。

金牛座

金牛座招桃花色為湖水綠，水晶為綠幽靈。春分後可安排戶外野餐，穿上湖水綠服裝，在盛開花樹下鋪上野餐墊。閉上眼感受風聲、花香與食物味道，再觀察周圍環境，透過五感體驗放鬆心情，也讓個人氣場顯得穩定與自然。

雙子座

雙子座招桃花色為明黃色，水晶為黃水晶。可準備幾張紙條寫下對未來戀情的想法或有趣描述，再折成紙飛機，到通風或地勢較高的地方放飛。這樣的象徵性行動代表打開交流與溝通的管道，也有助於增加人際互動機會。

巨蟹座

巨蟹座招桃花色為珍珠銀，水晶為月光石。春分當晚可在家中親手煮一碗甜湯，在攪拌時以順時針方向慢慢轉動，同時想像溫暖能量擴散。透過這樣的方式象徵準備好付出關懷，也迎接新的情感關係。

獅子座

獅子座招桃花色為金燦色，水晶為太陽石。可在有大型鏡子的公共空間停留片刻，對鏡中的自己露出自信笑容，想像聚光燈落在自己身上。這樣的行動被認為有助於提升自信與個人魅力。

處女座

處女座招桃花色為象牙白，水晶為紫水晶。春分期間可進行居家整理與數位清理，例如刪除舊照片或整理過去物品。整理完成後，可在空間擺上一盆白色花卉，象徵迎接新的情感機會。

天秤座

天秤座招桃花色為粉藕色，水晶為粉晶。可在家中播放節奏輕柔的音樂，隨著旋律自在舞動，想像與未來伴侶共舞。透過音樂與肢體律動調整心境，也能提升人際魅力。

天蠍座

天蠍座招桃花色為深酒紅，水晶為石榴石。夜晚可在安靜空間準備一碗清水並點燃紅色蠟燭，凝視水面倒影與燭光片刻，讓情緒沉澱。透過專注與放鬆，讓個人氣場更加穩定。

射手座

射手座招桃花色為薰衣草紫，水晶為藍色托帕石。可隨機在地圖上選擇一個目的地，安排一次小旅行或探索行程。保持開放與好奇的態度，也被認為有助於增加邂逅機會。

摩羯座

摩羯座招桃花色為墨咖啡色，水晶為黑曜石。可在紙上畫出理想生活藍圖，將對未來感情的期待寫下來，並放在工作桌下方保存，象徵將感情納入人生規劃。

水瓶座

水瓶座招桃花色為電光藍，水晶為拉長石。春分夜晚可到戶外仰望星空，播放白噪音或宇宙聲音，想像自己向宇宙發出訊號，象徵尋找與自己理念相近的對象。

雙魚座

雙魚座招桃花色為水藍色，水晶為海藍寶。可準備海鹽與花瓣泡澡，在水中放鬆身心，同時想像過去的不愉快隨水流離去。透過象徵淨化的方式整理情緒，也為新的情感機會預留空間。

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