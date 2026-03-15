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善導寺不是普通寺廟　還提供「骨灰安置」！ 一票震驚：是我太無知

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲善導寺。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

善導寺位於台北市中正區忠孝東路一段，創建於1929年，主祀釋迦牟尼佛，並提供骨灰安置服務，一名網友表示，台北市的善導寺地點鄰近市中心，若往生後能安置在此地點，其實相當不錯，不過周遭車流量大，應該每天都會吵吵鬧鬧。貼文曝光，許多人才驚覺，善導寺原來還有安置骨灰的服務。

善導寺還提供骨灰安置服務

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有網友在Threads發文，位於台北市中心的善導寺除了是佛教寺廟，同時也設有納骨塔，提供骨灰安置服務。他笑喊，善導寺堪稱台灣地價最高的納骨塔，周邊交通四通八達，唯一缺點是緊鄰大馬路，車流量大、環境吵雜。

貼文曝光，一票人驚呼，原來善導寺兼具納骨塔功能，「我一直以為這裡是一個廟！對不起我無知」、「原來是靈骨塔嗎，在那邊讀了三年書，一直以為是佛光山的寺」、「他是佛寺，只是剛好有靈骨塔」。

還有網友透露，「家族有人骨灰就放這裡」、「我阿嬤的骨灰就放在這」、「清明節的時候真的很方便」、「一個家族牌位20萬還排不到位置」、「我爺爺跟我那個未曾謀面的叔叔骨灰都放在那裡，我奶奶在那裡當志工。我奶奶說現在裡面要放骨灰的話不一定有位子，每年清明節的時候都很多人」。

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