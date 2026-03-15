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大陸 大陸焦點 特派現場

影／劉宇寧杭州開唱「罕見脫了」　大方秀肌肉！帥氣兌現健身之約

記者任以芳／綜合報導

大陸「雙棲頂流」男神劉宇寧14日重返杭州開唱，上演令全場熱血沸騰的「驚喜瞬間」。在點歌環節中，面對老粉細數「三平台破萬男主、影視綜全爆」等一連串霸氣頭銜，劉宇寧笑稱被誇到「太熱了」，隨即帥氣脫下閃亮外套，首度公開秀肌肉，大方兌現去年「健身約定」。雖然肌肉秀僅持續約10秒便害羞穿回，這波罕見的「肌肉殺」讓全場尖叫指數破表，話題更瞬間衝上微博熱搜，展現出他極致自律的形象管理與超強寵粉力。

劉宇寧巡迴演唱會杭州站如約而至，昨晚帶來了多首影視影視金曲與個人代表作。劉宇寧也回憶杭州與自己十分有緣，不但是自己參加綜藝節目第一座城市，也是參加選秀第一個地方，可惜當年被淘汰。另外，「首次」進劇組拍戲戲的地方也是杭州，「進進出出」很多次，相當熟悉這座城市。

▲▼ 劉宇寧杭州演唱會 。（圖／翻攝 劉宇寧微博工作室官網）

▲▼ 劉宇寧杭州演唱會 。（圖／翻攝 劉宇寧微博工作室官網）

▲ 劉宇寧杭州演唱會 。（圖／翻攝 劉宇寧微博工作室官網）

到了演唱會有點歌環節，身穿應援「黃色」上衣老粉十分用心，特地幫劉宇寧寫一連串霸氣頭銜，「非常榮幸來到三平台破萬男主，.......影視綜全爆，爆人、爆劇、爆角色、爆曲、爆綜、爆演唱會，『頂劉！』」

這位女粉絲接著說，「寧哥，我想說『我們都愛你』，我們都會一直在這裡。」劉宇寧馬上秒回，「還有什麼頭銜，妳再念一遍，我再聽一下，再念一遍，我真的想聽，慢點念啊。」

這位女粉絲相當配合，慢速複誦一遍，「非常榮幸來到三平台破萬男主，三分鐘角色熱度破億，尖叫男神VIP之星，最快達成三平台大滿貫得主，內娛唯一『雙棲雙頂』，影視綜全爆，爆人、爆劇、爆角色、爆曲、爆綜、爆演唱會，『頂劉！』」，語畢，全場歡呼。

▲▼ 劉宇寧首次脫外套、秀肌肉 。（圖／翻攝 微博）

▲ 保守的劉宇寧健身有成，「首次」脫外套秀肌肉 。（圖／翻攝 微博）

此刻，原來劉宇寧在梗，露出一抹得意笑容的他，嘴角飛揚到不行的說，「把我說熱了！」隨著節奏升溫，帥氣地把外層閃亮外套脫下一半，露出無袖黑色西裝，毫無保留地展示飽滿結實的雙臂肌肉線條。

劉宇寧這波「肌肉殺」簡直是性感逆襲！台下女粉絲被「撩的」措手不及，全場情緒瞬間被高度點燃，恨不得背心就焊在身上，全場盯著若隱若現還沒秀出的下半部肌肉，全場尖叫指數破百。結果，換劉宇寧害羞了，「秀肌肉」大概十秒左右，又把外套穿回去。

外套下隱藏「硬核」訓練成果，這也是劉宇寧與粉絲的約定。回顧去年首場巡迴演唱會在深圳登場，當時天氣高達三十多度，劉宇寧脫下大衣，露出黑色簍空閃亮絲質舞台裝，引起全場尖叫。劉宇寧炒熱氣氛的說，「早知道練點肌肉。」

之後多場巡迴演唱會，必有粉絲起鬨「脫掉」，劉宇寧都會靦腆拒絕。從去年巡演過程，劉宇寧也認真與粉絲約定，並且提及有認真健身。

最經典就是北京演唱會，前輩戴佩妮舉起手機跑馬燈顯示「脫」，成為全場焦點。劉宇寧也透露自己固定上健身房、加強體能與線條，甚至說「（希望）稍微穿涼快一點的衣服，好不好！我繼續加油，你們等著我。」

這場杭州盛宴不僅展現了他紮實的唱功，不到一年健身約定，更讓外界看到了他在形象管理上的不懈努力。當晚，「劉宇寧杭州演唱會脫衣服」等話題迅速衝上大陸熱搜榜，再次證明「頂劉」男神超強影響力。

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