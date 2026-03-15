侯友宜明率團訪澳11天　交流新北大巨蛋、跨河煙火等議題

▲新北市長侯友宜（中）與新北市議會議長蔣根煌（右）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

新北市府今（15日）宣布，市長侯友宜將於3月16日至3月26日率市府團隊出訪澳洲，前往布里斯本、雪梨及墨爾本三座城市，拜會政府部門、產業及民間組織，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流。此外，也會與新北市議長蔣根煌率領的議會訪團，一同拜會當地議會及僑界人士。

新北市府表示，市府預計今年中公布大巨蛋選址，並朝結合運動、購物及旅宿的多功能園區經營模式規劃。侯友宜將前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，Populous代表性作品包括多座美國職棒大聯盟（MLB）球場，雙方交流將聚焦如何結合觀賽體驗、商業機能與城市發展，打造兼具功能性和地標性的運動場館。

新北市府說，新北市不僅要打造世界級場館，更要打造世界級慶典。侯友宜將與當地團隊交流，參考其推動雪梨跨年煙火的經驗，進一步提升新北跨河煙火技術水準，同時加強活動的國際能見度。

新北市府指出，針對不同族群的醫療衛生照護，市府團隊將參訪有超過90年歷史的非營利機構HammondCare，其專門提供失智症長者照護的公寓型服務據點。另外，也將前往受澳洲政府委託成立國家青少年心理健康中心的民間組織Orygen總部拜會。另外，行程中亦規劃拜訪水務機構Sydney Water，透過交流分享新北經驗，也借鏡澳洲在多元水源管理上的成熟作法。

新北市府也說，本次出訪隨行成員包括副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、水利局長宋德仁、觀旅局長楊宗珉、新聞局長李利貞。