罕見！古巴示威者「放火燒了共產黨黨部」　上街怒吼要自由

記者吳美依／綜合報導

古巴莫隆市（Morón）14日凌晨爆發罕見暴力示威，憤怒群眾闖入地方共產黨辦公室縱火，目前已有5人被捕。幾天前，類似的抗議行動從首都哈瓦那（Havana）開始蔓延，人們紛紛發聲抗議總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel），以及大規模斷電及物資短缺。

▲古巴示威者圍觀莫隆市（Morón）的共產黨辦公室燃起大火。（圖／路透）

古巴示威群起 失控畫面曝光

本週稍早，哈瓦那民眾開始在夜間敲打鍋碗瓢盆，唱誦「打倒共產主義」等口號，宣洩對於缺乏物資與長時間停電的不滿。哈瓦那大學學生也於9日發起靜坐示威，抗議政府取消課程。

幾天後，哈瓦那以東約300英里（約483公里）的謝戈德阿維拉省（Ciego de Ávila）莫隆市發生暴力示威。社群媒體流傳畫面顯示，抗議群眾高喊「打倒共產主義」、「自由」等口號，向地方政府大樓扔石頭，把黨部電腦設備及文件搬到街上焚毀。有人點燃樹枝丟進辦公大樓，隨後傳出一聲槍響，現場氣氛一度失控。

Protesters in Cuba hurled rocks at a Communist Party office in Morón as a fire roared in front of the building. The public outburst comes amid ongoing blackouts exacerbated by a U.S. oil blockade. pic.twitter.com/WjHoHi1Ffm — CBS News (@CBSNews) March 14, 2026

目前莫隆市一共5人因破壞公物罪名被捕，尚不清楚是否有人傷亡，但現場畫面顯示，槍響之後有人倒在地上。

官媒《古巴前鋒報》（Vanguardia de Cuba）否認警方開槍，另個官媒《遠征者報》（Invasor）指出，這場原本和平的集會演變成針對黨部的破壞與暴力行為，另有一間藥局和一間商店遭到波及。

古巴瀕臨崩潰 罕見示威

《衛報》指出，在古巴示威活動非常罕見，但該國面臨長達60年的美國貿易禁運，而川普政府1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，切斷委國對古巴的石油供應，導致古巴電網瀕臨崩潰，民眾每天得忍受最長達15小時的輪流停電，食物與藥品也嚴重短缺，讓這個貧困島國的經濟瀕臨崩潰邊緣。

▲▼古巴近年頻繁發生大規模停電或輪流限電，首都哈瓦那也陷入一片黑暗。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



川普曾經公開表示，結束委內瑞拉行動之後，古巴將成為下一個目標，而他希望看到哈瓦那發生政權更迭。川普上週預告古巴共產政權「很快就會垮台」，並聲稱哈瓦那「非常想要達成協議」。

古巴總統迪亞斯-卡內爾13日首度證實，正與川普政府展開對話，試圖緩解該國經濟危機。他坦承，由於美國石油禁運，已連續3個月沒有石油運達，全國僅能仰賴天然氣、太陽能與火力發電廠勉強維持供應。

▼古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）。（圖／路透）