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納坦雅胡遭暗殺？官方影片「6隻手指」遭疑AI變造　以色列澄清

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

在中東戰火持續之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）傳出遭暗殺的消息，網路上更質疑官方13日影片中的納坦雅胡談話影片是經AI變造生成。對此，總理辦公室已經闢謠，稱納坦雅胡安好。

官方影片　驚見第6隻手指？

NDTV等報導，這場風波源於納坦雅胡近日一段針對美以伊戰爭的記者會影片，有網友眼尖發現，就在影片第34秒、35秒處，當他舉起右手時，看起來就像長了第6隻手指。

這項發現吸引網友注意，紛紛截圖指控這是「經典的AI手指故障」，推測影片是合成的，加上他身後窗簾移動的模式完全相同，看起來就像是在循環播放，但兩面國旗卻動也不動，明顯有AI製作痕跡，引發總理可能已經不在人世的揣測。

以色列總理辦公室澄清

針對傳聞，安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）一名記者向總理辦公室進行求證。辦公室發言人表示，「這些都是假新聞。總理安好。」另外，也有網友表示，如今很多人都會使用假背景，但這並不代表總理本人是假的。

AI聊天機器人Grok也加入闢謠，稱畫面中的異狀只是影子、角度或手掌自然形狀造成的視覺錯覺，官方完整畫面清晰顯示他的雙手都是正常的5根手指。

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合攻擊，伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在開戰首日就遭擊殺。戰爭已進入第16天，伊朗封鎖全球原油供應關鍵航道何姆茲海峽，每日影響約2000萬桶石油運輸。

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