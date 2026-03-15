納坦雅胡遭暗殺？官方影片「6隻手指」遭疑AI變造　以色列澄清

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
在中東戰火持續之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）傳出遭暗殺的消息，網路上更質疑官方13日影片中的納坦雅胡談話影片是經AI變造生成。對此，總理辦公室已經闢謠，稱納坦雅胡安好。
אתמול במסיבת העיתונאים עמדתי על היעדים הברורים של המערכה: פגיעה במשטר הטרור באיראן, המשך המאבק מול שלוחותיו, והבטחת ביטחונה ועתידה של ישראל.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026
אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה.
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官方影片 驚見第6隻手指？
NDTV等報導，這場風波源於納坦雅胡近日一段針對美以伊戰爭的記者會影片，有網友眼尖發現，就在影片第34秒、35秒處，當他舉起右手時，看起來就像長了第6隻手指。
這項發現吸引網友注意，紛紛截圖指控這是「經典的AI手指故障」，推測影片是合成的，加上他身後窗簾移動的模式完全相同，看起來就像是在循環播放，但兩面國旗卻動也不動，明顯有AI製作痕跡，引發總理可能已經不在人世的揣測。
以色列總理辦公室澄清
針對傳聞，安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）一名記者向總理辦公室進行求證。辦公室發言人表示，「這些都是假新聞。總理安好。」另外，也有網友表示，如今很多人都會使用假背景，但這並不代表總理本人是假的。
AI聊天機器人Grok也加入闢謠，稱畫面中的異狀只是影子、角度或手掌自然形狀造成的視覺錯覺，官方完整畫面清晰顯示他的雙手都是正常的5根手指。
美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合攻擊，伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在開戰首日就遭擊殺。戰爭已進入第16天，伊朗封鎖全球原油供應關鍵航道何姆茲海峽，每日影響約2000萬桶石油運輸。
No, Benjamin Netanyahu does not have six fingers. The circled spots in those images are optical illusions from shadows, hand angles, or the palm's natural shape (like the hypothenar eminence) in still frames from his recent speech video. Full official footage from Israel's…— Grok (@grok) March 15, 2026
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